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У ЗСУ розповіли, як відбувалося звільнення Рівнополя

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 26 червня 2023, 21:19
У ЗСУ розповіли, як відбувалося звільнення Рівнополя
Скрін з відео 31 механізованої бригади ЗСУ

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів, як відбувалася деокупація населеного пункту Рівнопіль Донецької області.

Джерело: Шершень в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "З усіх боків цей населений пункт був оточений мінними полями дуже складного характеру. Інженерні війська пробили коридор і, власне, у такий спосіб відбулася деокупація. Наразі тривають стабілізаційні заходи".

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Деталі: Він додав, що у Рівнополі не було жодного цивільного, адже населений пункт вщент зруйнований.

Передісторія: 

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Теми: Донецька областьконтрнаступЗбройні силивійна
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