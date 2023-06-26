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В ВСУ рассказали, как происходило освобождение Ровнополя

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 26 июня 2023, 21:19
В ВСУ рассказали, как происходило освобождение Ровнополя
Скрин из видео 31 механизированной бригады ВСУ

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал, как происходила деоккупация населенного пункта Ровнополь Донецкой области.

Источник: Шершень в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Со всех сторон этот населенный пункт был окружен минными полями очень сложного характера. Инженерные войска пробили коридор и, собственно, таким образом состоялась деоккупация. Сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия".

Детали: Он добавил, что в Ровнополе не было ни одного гражданского, ведь населенный пункт полностью разрушен.

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Темы: Донецкая областьконтрнаступлениеВооруженные силывойна
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