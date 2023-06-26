Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ВСУ рассказали, как происходило освобождение Ровнополя

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 26 июня 2023, 21:19
В ВСУ рассказали, как происходило освобождение Ровнополя
Скрин из видео 31 механизированной бригады ВСУ

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал, как происходила деоккупация населенного пункта Ровнополь Донецкой области.

Источник: Шершень в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Со всех сторон этот населенный пункт был окружен минными полями очень сложного характера. Инженерные войска пробили коридор и, собственно, таким образом состоялась деоккупация. Сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия".

Реклама:

Детали: Он добавил, что в Ровнополе не было ни одного гражданского, ведь населенный пункт полностью разрушен.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьконтрнаступлениеВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Донецкая область
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Россияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые
В прифронтовых районах Донецкой области остаются 89 детей – Кириленко
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: