В ВСУ рассказали, как происходило освобождение Ровнополя
Понедельник, 26 июня 2023, 21:19
Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал, как происходила деоккупация населенного пункта Ровнополь Донецкой области.
Источник: Шершень в эфире национального телемарафона новостей
Прямая речь: "Со всех сторон этот населенный пункт был окружен минными полями очень сложного характера. Инженерные войска пробили коридор и, собственно, таким образом состоялась деоккупация. Сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия".
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Детали: Он добавил, что в Ровнополе не было ни одного гражданского, ведь населенный пункт полностью разрушен.
Предыстория:
- 26 июня в Минобороны Украины подтвердили, что украинские военные вернули под свой контроль село Ривнополь в Донецкой области.
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