В ВСУ рассказали, как происходило освобождение Ровнополя

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал, как происходила деоккупация населенного пункта Ровнополь Донецкой области.

Источник: Шершень в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Со всех сторон этот населенный пункт был окружен минными полями очень сложного характера. Инженерные войска пробили коридор и, собственно, таким образом состоялась деоккупация. Сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия".

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Детали: Он добавил, что в Ровнополе не было ни одного гражданского, ведь населенный пункт полностью разрушен.

Предыстория:

26 июня в Минобороны Украины подтвердили, что украинские военные вернули под свой контроль село Ривнополь в Донецкой области.