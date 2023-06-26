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Літак Пригожина полетів із Ростова до Петербурга після заколоту

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 26 червня 2023, 23:27
Літак Пригожина полетів із Ростова до Петербурга після заколоту
ЄВГЕНІЙ ПРИГОЖИН. ФОТО ТАСС

Літак ватажка "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина 25 червня літав із Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург.

Джерело: "Важные истории" з посиланням на дані сервісу FlightRadar

Деталі: Повідомляється, що 25 червня джет Embraer Legacy 600 (RA-02795) вилетів із Петербурга і вимкнув транспондер (пристрій для ідентифікації - ред.) поруч із Ростовською областю. 

Близько 18:00 того ж дня літак знову з'явився на радарах над Тамбовською областю і повернувся в Петербург до 19:00.

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"Важные истории" повідомляють, що востаннє Пригожина бачили на публіці ввечері 24 червня на виході зі штабу ЮВО в Ростові.

 
 

Теми: ПригожинРосіяВагнеравіа
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