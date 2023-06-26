Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Самолет Пригожина улетел из Ростова в Петербург после мятежа

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 26 июня 2023, 23:27
Самолет Пригожина улетел из Ростова в Петербург после мятежа
ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН. ФОТО ТАСС

Самолет главаря "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина 25 июня летал из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург.

Источник: "Важные истории" со ссылкой на данные сервиса FlightRadar

Детали: Сообщается, что 25 июня джет Embraer Legacy 600 (RA-02795) вылетел из Петербурга и выключил транспондер (устройство для идентификации - ред.) рядом с Ростовской областью. 

Около 18:00 того же дня самолет вновь появился на радарах над Тамбовской областью и вернулся в Петербург к 19:00.

Реклама:

"Важные истории" сообщают, что последний раз Пригожина видели на публике вечером 24 июня на выходе из штаба ЮВО в Ростове. 

 
 

Темы: ПригожинРосcияВагнеравиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
Пригожин
Лукашенко о "мятеже Пригожина": Думали, что рассосется, а оно не рассосалось
ФСБ заявила, что дело о "мятеже Пригожина" прекращено
Блинкен слал срочную телеграмму дипломатам США из-за мятежа в России – Axios
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: