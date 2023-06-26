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Самолет Пригожина улетел из Ростова в Петербург после мятежа

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 26 июня 2023, 23:27
Самолет Пригожина улетел из Ростова в Петербург после мятежа
ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН. ФОТО ТАСС

Самолет главаря "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина 25 июня летал из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург.

Источник: "Важные истории" со ссылкой на данные сервиса FlightRadar

Детали: Сообщается, что 25 июня джет Embraer Legacy 600 (RA-02795) вылетел из Петербурга и выключил транспондер (устройство для идентификации - ред.) рядом с Ростовской областью. 

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Около 18:00 того же дня самолет вновь появился на радарах над Тамбовской областью и вернулся в Петербург к 19:00.

"Важные истории" сообщают, что последний раз Пригожина видели на публике вечером 24 июня на выходе из штаба ЮВО в Ростове. 

 
 

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Темы: ПригожинРосcияВагнеравиа
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