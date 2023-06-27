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Путін подякував силовикам за "придушення" заколоту і показав Шойгу

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 27 червня 2023, 00:06
Путін подякував силовикам за придушення заколоту і показав Шойгу
Скрін з відео Кремля

Президент РФ Володимир Путін провів нараду за участю керівників силових відомств, на якій подякував їм за "придушення" заколоту найманців "ПВК Вагнер".

Джерело: ТАСС, пресслужба Кремля

Пряма мова: "Зібрав вас для того, щоб подякувати за виконану роботу протягом цих кількох діб, а також обговорити ситуацію, що склалася на даний час, і поговорити про завдання, які перед нами стоять унаслідок аналізу тих подій, що відбулися в країні".

Деталі: Уперше з часу заколоту публічно з'явився міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

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Крім нього, у нараді взяли участь, зокрема, секретар Радбезу Микола Патрушев, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, директор ФСБ Олександр Бортніков, директор Федеральної служби військ національної гвардії Віктор Золотов, директор Федеральної служби охорони Дмитро Кочнєв і голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін.

 
 
 
 

Передісторія:

  • Вагнерівці за добу, за словами їхнього ватажка Євгена Пригожина, пройшли 780 км територією Росії і не дійшли лише 200 км до Москви. Пригожин хвалився, що його бойовикам вдалося захопити об'єкти Міноборони РФ без опору.
  • Крім того, за деякими даними, тоді російська армія втратила шість гелікоптерів і один пасажирський літак разом із пілотами.

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Теми: ПутінРосіяВагнерПригожин
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