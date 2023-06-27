Путин поблагодарил силовиков за "подавление" мятежа и показал Шойгу

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с участием руководителей силовых ведомств, на котором поблагодарил их за "подавление" мятежа наемников "ЧВК Вагнер".

Источник: ТАСС, пресс-служба Кремля

Прямая речь: "Собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток, а также обсудить сложившуюся в настоящее время ситуацию и поговорить о задачах, которые перед нами стоят в результате анализа тех событий, которые произошли в стране".

Детали: Впервые со времени мятежа публично появился министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Реклама:

Кроме него, в совещании приняли участие, в частности, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Предыстория:

Вагнеровцы за сутки, по словам их главаря Евгения Пригожина, прошли 780 км по территории России и не дошли лишь 200 км до Москвы. Лидер "Вагнера" хвастался, что его боевикам удалось захватить объекты Минобороны РФ без сопротивления.

Кроме того, по некоторым данным, тогда российская армия потеряла шесть вертолетов и один пассажирский самолет вместе с пилотами.