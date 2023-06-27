Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин поблагодарил силовиков за "подавление" мятежа и показал Шойгу

Татьяна ЛозовенкоВторник, 27 июня 2023, 00:06
Путин поблагодарил силовиков за подавление мятежа и показал Шойгу
Скрин из видео Кремля

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с участием руководителей силовых ведомств, на котором поблагодарил их за "подавление" мятежа наемников "ЧВК Вагнер".

Источник: ТАСС, пресс-служба Кремля

Прямая речь: "Собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток, а также обсудить сложившуюся в настоящее время ситуацию и поговорить о задачах, которые перед нами стоят в результате анализа тех событий, которые произошли в стране".

Детали: Впервые со времени мятежа публично появился министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Реклама:

Кроме него, в совещании приняли участие, в частности, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

 
 
 
 

Предыстория: 

  • Вагнеровцы за сутки, по словам их главаря Евгения Пригожина, прошли 780 км по территории России и не дошли лишь 200 км до Москвы. Лидер "Вагнера" хвастался, что его боевикам удалось захватить объекты Минобороны РФ без сопротивления.
  • Кроме того, по некоторым данным, тогда российская армия потеряла шесть вертолетов и один пассажирский самолет вместе с пилотами.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПутинРосcияВагнерПригожин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
Путин
Путин признал гибель российских летчиков во время мятежа
Путин поблагодарил вагнеровцев и разрешил им "уйти в Беларусь"
Британия: Мятеж Пригожина - беспрецедентный вызов для Путина
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: