Кірбі про "повільний" контрнаступ в Україні: На те є причини

Контрнаступ ЗСУ відбувається повільніше, ніж того хотіла би Україна і союзники, але на те є об’єктивні причини − росіяни знали, що їх чекає, і добре підготувалися до оборони.

Джерело: представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу

Пряма мова Кірбі: "Сам президент Зеленський публічно виступив минулого тижня, сказавши, що це відбувається повільніше в деяких областях, ніж йому хотілося б. Він головнокомандувач. Він має право приймати рішення і віддавати накази.

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Як я вже казав раніше, росіяни багато інвестували за останні шість, вісім місяців в оборонні можливості. У деяких випадках вони мають по три лінії оборони у глибину. Коли я кажу три лінії, я маю на увазі милі, і милі, і милі в глибину, і три великі лінії оборони.

Вони знали, що українці збираються повертати територію навесні і влітку, і вони працювали над підготовкою до цього".

Деталі: Він також нагадав, що з точки зору військової справи вести наступ важче, ніж оборонятися.

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І те, що українці зіткнулися з добре підготовленою обороною росіян, трохи сповільнило їх.

Водночас Кірбі не зміг відповісти на питання, чи послабив якось російську оборону невдалий заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина на вихідних.

Представник Білого дому вважає, що про якісь наслідки того "просто занадто рано знати".

Кірбі також підкреслив, що доки в Росії тривали події, пов’язані з походом "Вагнера" на Москву, в Україні перебували десятки тисяч російських військових, техніки і інших можливостей − повітряних, наземних і морських − і точилися запеклі бої.

Він також додав, що США наразі не мають наміру якось зосереджуватися на аналізі "внутрішніх справ Росії", а продовжуватимуть бути зосереджені на підтримці України.

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