Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кірбі про "повільний" контрнаступ в Україні: На те є причини

Ірина БалачукВівторок, 27 червня 2023, 04:16
Кірбі про повільний контрнаступ в Україні: На те є причини
Скриншот з deepstatemap.live

Контрнаступ ЗСУ відбувається повільніше, ніж того хотіла би Україна і союзники, але на те є об’єктивні причини − росіяни знали, що їх чекає, і добре підготувалися до оборони.

Джерело: представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу

Пряма мова Кірбі: "Сам президент Зеленський публічно виступив минулого тижня, сказавши, що це відбувається повільніше в деяких областях, ніж йому хотілося б. Він головнокомандувач. Він має право приймати рішення і віддавати накази.

Реклама:

Як я вже казав раніше, росіяни багато інвестували за останні шість, вісім місяців в оборонні можливості. У деяких випадках вони мають по три лінії оборони у глибину. Коли я кажу три лінії, я маю на увазі милі, і милі, і милі в глибину, і три великі лінії оборони.

Вони знали, що українці збираються повертати територію навесні і влітку, і вони працювали над підготовкою до цього".

Деталі: Він також нагадав, що з точки зору військової справи вести наступ важче, ніж оборонятися.

ВІДЕО ДНЯ

І те, що українці зіткнулися з добре підготовленою обороною росіян, трохи сповільнило їх.

Водночас Кірбі не зміг відповісти на питання, чи послабив якось російську оборону невдалий заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина на вихідних.

Представник Білого дому вважає, що про якісь наслідки того "просто занадто рано знати".

Кірбі також підкреслив, що доки в Росії тривали події, пов’язані з походом "Вагнера" на Москву, в Україні перебували десятки тисяч російських військових, техніки і інших можливостей − повітряних, наземних і морських − і точилися запеклі бої.

Він також додав, що США наразі не мають наміру якось зосереджуватися на аналізі "внутрішніх справ Росії", а продовжуватимуть бути зосереджені на підтримці України.

Передісторія:

Теми: СШАУкраїнаконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
США
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Порти США допоможуть відновити морську інфраструктуру України
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Останні новини
04:00
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо порушення прав людини на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: