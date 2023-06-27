Кирби о "медленном" контрнаступлении в Украине: На то есть причины

Контрнаступление ВСУ происходит медленнее, чем того хотела бы Украина и союзники, но на то есть объективные причины − россияне знали, что их ждет, и хорошо подготовились к обороне.

Источник: представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге

Прямая речь Кирби: "Сам президент Зеленский публично выступил на прошлой неделе, сказав, что это происходит медленнее в некоторых областях, чем ему хотелось бы. Он имеет право принимать решения и отдавать приказы.

Как я уже говорил ранее, россияне много инвестировали за последние шесть, восемь месяцев в оборонительные возможности. В некоторых случаях они имеют по три линии обороны в глубину. Когда я говорю три линии, я имею в виду мили, и мили, и мили в глубину, и три большие линии обороны.

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Они знали, что украинцы собираются возвращать территорию весной и летом, и они работали над подготовкой к этому".

Детали: Он также напомнил, что с точки зрения военного дела вести наступление труднее, чем обороняться.

И то, что украинцы столкнулись с хорошо подготовленной обороной россиян, немного замедлило их.

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В то же время Кирби не смог ответить на вопрос, ослабил ли как-то российскую оборону неудачный мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на выходных.

Представитель Белого дома считает, что о каких-то последствиях того "просто слишком рано знать".

Кирби также подчеркнул, что пока в России продолжались события, связанные с походом "Вагнера" на Москву, в Украине находились десятки тысяч российских военных, техники и других возможностей − воздушных, наземных и морских − и шли ожесточенные бои.

Он также добавил, что США пока не намерены как-то сосредотачиваться на анализе "внутренних дел России", а будут продолжать быть сосредоточенными на поддержке Украины.

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