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Міністр оборони Німеччини: Пригожин у Білорусі не обов'язково є загрозою

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 08:43

Глава Міноборони Німеччни Борис Пісторіус висловив стриманість зв'язку із занепокоєнням у країнах Балтії через перебування у Білорусі ватажка російських найманців Євгена Пригожина.

Пісторіуса, як пише "Європейська правда", цитує видання Bild.

Міністр коментував можливі нові загрози для Литви, країни-члена НАТО, в інтерв'ю ZDF "Heute journal".

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"Це залежить від того, чи є повідомлення правдивими, чи це просто чутки про те, де насправді перебуває Пригожин зі своїми військами", – сказав міністр в інтерв'ю під час свого візиту до Литви.

Пісторіус додав, що навіть якби керівник групи найманців "Вагнер" перебував у Білорусі, "це не обов'язково означало б загрозу, але, в свою чергу, могло б мати і зовсім інше пояснення".

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден підкреслив, що Сполучені Штати та їхні найближчі союзники не причетні до заколоту групи "Вагнера", вперше публічно коментуючи російські події цими вихідними. 

ВІДЕО ДНЯ

У той самий час через заколот в Росії влада Латвії ухвалила рішення не видавати російським громадянам жодних віз, зокрема гуманітарних.

Теми: ПригожинВагнерБілорусьНімеччина
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