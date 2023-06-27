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Міністр оборони Німеччини: Пригожин у Білорусі не обов'язково є загрозою

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 08:43

Глава Міноборони Німеччни Борис Пісторіус висловив стриманість зв'язку із занепокоєнням у країнах Балтії через перебування у Білорусі ватажка російських найманців Євгена Пригожина.

Пісторіуса, як пише "Європейська правда", цитує видання Bild.

Міністр коментував можливі нові загрози для Литви, країни-члена НАТО, в інтерв'ю ZDF "Heute journal".

"Це залежить від того, чи є повідомлення правдивими, чи це просто чутки про те, де насправді перебуває Пригожин зі своїми військами", – сказав міністр в інтерв'ю під час свого візиту до Литви.

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Пісторіус додав, що навіть якби керівник групи найманців "Вагнер" перебував у Білорусі, "це не обов'язково означало б загрозу, але, в свою чергу, могло б мати і зовсім інше пояснення".

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден підкреслив, що Сполучені Штати та їхні найближчі союзники не причетні до заколоту групи "Вагнера", вперше публічно коментуючи російські події цими вихідними. 

У той самий час через заколот в Росії влада Латвії ухвалила рішення не видавати російським громадянам жодних віз, зокрема гуманітарних.

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Теми: ПригожинВагнерБілорусьНімеччина
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