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Министр обороны Германии: Пригожин в Беларуси не обязательно является угрозой

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 08:43

Глава Минобороны Германии Борис Писториус выразил сдержанность в связи с беспокойством в странах Балтии из-за пребывания в Беларуси главаря российских наемников Евгения Пригожина.

Писториуса, как пишет "Европейская правда", цитирует издание Bild.

Министр комментировал возможные новые угрозы для Литвы, страны-члена НАТО, в интервью ZDF "Heute journal".

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"Это зависит от того, являются ли сообщения правдивыми, или это просто слухи о том, где на самом деле находится Пригожин со своими войсками", – сказал министр в интервью во время своего визита в Литву.

Писториус добавил, что даже если бы руководитель группы наемников "Вагнер" находился в Беларуси, "это не обязательно означало бы угрозу, но, в свою очередь, могло бы иметь и совсем другое объяснение".

Напомним, накануне президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты и их ближайшие союзники не причастны к мятежу группы "Вагнера", впервые публично комментируя российские события в эти выходные. 

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В то же время из-за мятежа в России власти Латвии приняли решение не выдавать российским гражданам никаких виз, в том числе гуманитарных.

Темы: ПригожинВагнерБеларусьГермания
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