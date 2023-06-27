Лукашенко розповів, що хоче отримати від "Вагнера"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розраховує, що командири з ПВК "Вагнер" поділяться досвідом і допоможуть збройним силам РБ поліпшити свої навички.
Джерело: Лукашенко на зустрічі з міністром оборони РБ Віктором Хреніним, цитує держінформагентство "БелТА"
Пряма мова: "Зараз багато розмов і балачок: "Вагнер, Вагнер, Вагнер". Люди не розуміють, що і ми прагматично до цього підходимо.
Якщо їхні командири приїдуть до нас і допоможуть нам... Досвід. Слухай, вони на передовій - штурмові загони. Розкажуть нам, що зараз важливо. Ось мені Путін востаннє сказав: контрбатарейна боротьба, без цього неможливо. Безпілотники. Вони через це пройшли.
Вони розкажуть про зброю: яка добре працювала, яка ні. І тактика, і озброєння, і як наступати, як оборонятися. Це безцінно. Ось це нам від вагнерівців треба взяти.
Боятися їх нема чого. Ми ж вухо гостро тримаємо".
Нагадаємо: Російське видання "Вёрстка" повідомило, що в Білорусі почали зводити табори для розміщення бойовиків ПВК "Вагнер" після домовленостей з Олександром Лукашенком, який вів переговори з Євгеном Пригожиним.
Державна прикордонна служба України спростовувала цю інформацію. У ДПСУ наголосили, що розвідка ретельно відстежує ситуацію в країні, яка є поплічником держави-агресора РФ.