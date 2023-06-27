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Лукашенко розповів, що хоче отримати від "Вагнера"

Валентина РоманенкоВівторок, 27 червня 2023, 14:55
Лукашенко розповів, що хоче отримати від Вагнера
Олександр Лукашенко і Віктор Хренін. Ілюстративне фото: president.gov.b

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розраховує, що командири з ПВК "Вагнер" поділяться досвідом і допоможуть збройним силам РБ поліпшити свої навички.

Джерело: Лукашенко на зустрічі з міністром оборони РБ Віктором Хреніним, цитує держінформагентство "БелТА"

Пряма мова: "Зараз багато розмов і балачок: "Вагнер, Вагнер, Вагнер". Люди не розуміють, що і ми прагматично до цього підходимо.

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Якщо їхні командири приїдуть до нас і допоможуть нам... Досвід. Слухай, вони на передовій - штурмові загони. Розкажуть нам, що зараз важливо. Ось мені Путін востаннє сказав: контрбатарейна боротьба, без цього неможливо. Безпілотники. Вони через це пройшли.

Вони розкажуть про зброю: яка добре працювала, яка ні. І тактика, і озброєння, і як наступати, як оборонятися. Це безцінно. Ось це нам від вагнерівців треба взяти.

Боятися їх нема чого. Ми ж вухо гостро тримаємо".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Російське видання "Вёрстка" повідомило, що в Білорусі почали зводити табори для розміщення бойовиків ПВК "Вагнер" після домовленостей з Олександром Лукашенком, який вів переговори з Євгеном Пригожиним.

Державна прикордонна служба України спростовувала цю інформацію. У ДПСУ наголосили, що розвідка ретельно відстежує ситуацію в країні, яка є поплічником держави-агресора РФ.

Теми: ВагнерБілорусьЛукашенко
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