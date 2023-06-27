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Лукашенко рассказал, что хочет получить от "Вагнера"

Валентина РоманенкоВторник, 27 июня 2023, 14:55
Лукашенко рассказал, что хочет получить от Вагнера
Александр Лукашенко и Виктор Хренин. Иллюстративное фото: president.gov.b

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что командиры из ЧВК "Вагнер" поделятся опытом и помогут вооруженным силам РБ улучшить свои навыки.

Источник: Лукашенко на встрече с министром обороны РБ Виктором Хрениным, цитирует госинформагентство "БелТА"

Прямая речь: "Сейчас много разговоров и болтовни: "Вагнер, Вагнер, Вагнер". Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим.

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Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой - штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли.

Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять.

Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим".

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Напомним: Российское издание "Вёрстка" сообщило, что в Беларуси начали строить лагеря для размещения боевиков ЧВК "Вагнер" после договоренностей с Александром Лукашенко, который вел переговоры с Евгением Пригожиным.

Государственная пограничная служба Украины опровергала эту информацию. В ГПСУ отметили, что разведка тщательно отслеживает ситуацию в стране, которая является пособником государства-агрессора РФ.

Темы: ВагнерБеларусьЛукашенко
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