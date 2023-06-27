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Прикордонники спростовують розгортання баз для "вагнерівців" у Білорусі

Валентина РоманенкоВівторок, 27 червня 2023, 13:52
Прикордонники спростовують розгортання баз для вагнерівців у Білорусі
Андрій Демченко. фото "Україна - Укрінформ"

Державна прикордонна служба України спростовує інформацію щодо початку будівництва таборів для розміщення бойовиків ПВК "Вагнер" у Білорусі.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Щодо появи інформації про можливе будівництво баз для російських найманців на території Білорусі, на цей момент таких робіт ми не фіксуємо.

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Водночас виключати цього не можна. За ситуацією в Білорусі активно стежить розвідка, в тому числі Державної прикордонної служби".

Деталі: Так само, за словами Демченка, не зафіксовано появи на території РБ угруповання російських найманців ПВК "Вагнера".

До 2000 російських військових, які за даними ДПСУ, наразі перебувають у країні, задіяні до навчань і підготовки на білоруських полігонах.

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Водночас, цей напрямок завжди залишається напруженим, адже Білорусь продовжує підтримувати агресора.

Хоча наразі ситуація не змінилася, прикордонники не фіксують якогось переміщення техніки чи живої сили як російських підрозділів так і білоруських поблизу кордону, а РФ не має достатньо сил здійснити повторне вторгнення на цьому напрямку, Сили оборони продовжують зміцнювати лінію кордону та укріплювати прикордоння з Білоруссю, пам’ятаючи про підступність ворога.

Пряма мова: Ми добре розуміємо підступність Російської Федерації, і РБ, яка підтримує державу-агресора.

Поза тим, щоб не відбувалося, завдання України – мати сильну оборону на цьому напрямку, як провадилося так і продовжує робитися: в інженерному відношенні, підготовці і взаємодії складових Сил оборони і постійним відстеженням ситуації по території Білорусі".

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Теми: БілорусьВагнерПрикордонна служба
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