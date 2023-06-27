Оріхів і Преображенку знову обстріляли – є загиблий і 6 поранених
Вівторок, 27 червня 2023, 16:36
Вдень 27 червня у Запорізькій області через артилерійський обстріл постраждали жителі Оріхова та Преображенки – загинув літній чоловік, поранено шістьох українців.
Джерело: керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко
Пряма мова Малашка: "Прифронтова Оріхівщина під ворожим вогнем – є поранені і загиблі.
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Внаслідок артилерійського обстрілу поранення отримали 70-річний житель Оріхова та жінки 87 та 78 років.
Серйозні травми отримали три жительки Преображенки 45, 56 та 87 років.
На жаль, від отриманих поранень загинув 77-річний оріхів'янин".
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Цьому передувало: Вранці у вівторок повідомлялося про загибель жінки й поранення її чоловіка в Оріхові, а також поранення двох жителів у Преображенці й поблизу Павлівки.