Орехов и Преображенку снова обстреляли – есть погибший и 6 раненых
Вторник, 27 июня 2023, 16:36
Днем 27 июня в Запорожской области из-за артиллерийского обстрела пострадали жители Орехова и Преображенки – погиб пожилой мужчина, ранены шесть украинцев.
Источник: руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко
Прямая речь Малашко: "Прифронтовая Ореховщина под вражеским огнем – есть раненые и погибшие.
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В результате артиллерийского обстрела ранения получили 70-летний житель Орехова и женщины 87 и 78 лет.
Серьезные травмы получили три жительницы Преображенки 45, 56 и 87 лет.
К сожалению, от полученных ранений погиб 77-летний ореховчанин".
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Этому предшествовало: Утром во вторник сообщалось о гибели женщины и ранении ее мужа в Орехове, а также ранении двух жителей в Преображенке и вблизи Павловки.