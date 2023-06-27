Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Орехов и Преображенку снова обстреляли – есть погибший и 6 раненых

Елена РощинаВторник, 27 июня 2023, 16:36

Днем 27 июня в Запорожской области из-за артиллерийского обстрела пострадали жители Орехова и Преображенки – погиб пожилой мужчина, ранены шесть украинцев.

Источник: руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко

Прямая речь Малашко: "Прифронтовая Ореховщина под вражеским огнем – есть раненые и погибшие.

В результате артиллерийского обстрела ранения получили 70-летний житель Орехова и женщины 87 и 78 лет.

Реклама:

Серьезные травмы получили три жительницы Преображенки 45, 56 и 87 лет.

К сожалению, от полученных ранений погиб 77-летний ореховчанин".

Этому предшествовало: Утром во вторник сообщалось о гибели женщины и ранении ее мужа в Орехове, а также ранении двух жителей в Преображенке и вблизи Павловки.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
Запорожская область
Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС стабилен – "Энергоатом"
Из-за обстрела Орехова погибла женщина, ее муж попал в больницу
Зеленский: Был на фронте, это счастливый день − на всех направлениях было продвижение
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: