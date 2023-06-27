Орехов и Преображенку снова обстреляли – есть погибший и 6 раненых

Днем 27 июня в Запорожской области из-за артиллерийского обстрела пострадали жители Орехова и Преображенки – погиб пожилой мужчина, ранены шесть украинцев.

Источник: руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко

Прямая речь Малашко: "Прифронтовая Ореховщина под вражеским огнем – есть раненые и погибшие.

В результате артиллерийского обстрела ранения получили 70-летний житель Орехова и женщины 87 и 78 лет.

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Серьезные травмы получили три жительницы Преображенки 45, 56 и 87 лет.

К сожалению, от полученных ранений погиб 77-летний ореховчанин".

Этому предшествовало: Утром во вторник сообщалось о гибели женщины и ранении ее мужа в Орехове, а также ранении двух жителей в Преображенке и вблизи Павловки.