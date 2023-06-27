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Орехов и Преображенку снова обстреляли – есть погибший и 6 раненых

Елена РощинаВторник, 27 июня 2023, 16:36

Днем 27 июня в Запорожской области из-за артиллерийского обстрела пострадали жители Орехова и Преображенки – погиб пожилой мужчина, ранены шесть украинцев.

Источник: руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко

Прямая речь Малашко: "Прифронтовая Ореховщина под вражеским огнем – есть раненые и погибшие.

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В результате артиллерийского обстрела ранения получили 70-летний житель Орехова и женщины 87 и 78 лет.

Серьезные травмы получили три жительницы Преображенки 45, 56 и 87 лет.

К сожалению, от полученных ранений погиб 77-летний ореховчанин".

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Этому предшествовало: Утром во вторник сообщалось о гибели женщины и ранении ее мужа в Орехове, а также ранении двух жителей в Преображенке и вблизи Павловки.

Темы: Запорожская областьвойна
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