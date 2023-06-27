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Україна наступає на сході з урахуванням заколоту "Вагнера" – Маляр

Євген КізіловВівторок, 27 червня 2023, 18:47
Україна наступає на сході з урахуванням заколоту Вагнера – Маляр
Фото штабу ООС

Під час планування наступальних дій на сході українські військові враховували факт протиріч між "ЧВК Вагнер" та чинною російською владою.

Джерело: заступниця міністра оборони України Гання Маляр у Telegram

Деталі: За її словами, наступальні дії на бахмутському напрямку тривають вже 4-й день. Українські оборонці щодня мають просування по флангах. Поступове, але впевнене. У сам Бахмут не заходять.

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Маляр пояснила, що звільнення цього напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес. Місцевість Бахмута і передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів. Все це свого часу готувалось українськими військовими та місцевою владою для оборони, але зараз ці укріплення і опорні пункти зайняв ворог. Тому, щоб звільнити ці землі, треба дещо більше зусиль і терпіння.

Теми: ВагнерПригожинЗбройні силиБахмут
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