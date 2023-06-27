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Украина наступает на востоке с учетом мятежа "Вагнера" – Маляр

Евгений КизиловВторник, 27 июня 2023, 18:47
Украина наступает на востоке с учетом мятежа Вагнера – Маляр
Фото штаба ООС

При планировании наступательных действий на востоке украинские военные учитывали факт противоречий между "ЧВК Вагнер" и действующей российской властью.

Источник: заместитель министра обороны Украины Аня Маляр в Telegram

Детали: По ее словам, наступательные действия на бахмутском направлении продолжаются уже 4-й день. Украинские защитники ежедневно имеют продвижение по флангам. Постепенное, но уверенное. В сам Бахмут не заходят.

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Маляр объяснила, что освобождение этого направления имеет свою особенность, которая усложняет процесс. Местность Бахмута и пригорода имеет развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов. Все это в свое время готовилось украинскими военными и местными властями для обороны, но сейчас эти укрепления и опорные пункты занял враг. Поэтому, чтобы освободить эти земли, нужно несколько больше усилий и терпения.

Темы: ВагнерПригожинВооруженные силыБахмут
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