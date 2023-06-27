"Антонов" звільнив дружину нардепа Торохтія
Вівторок, 27 червня 2023, 18:59
Держпідприємство "Антонов" звільнило з посади радниці генерального директора дружину народного депутата Богдана Торохтія, Аліну Левченко.
Джерело: ДП "Антонов" у Facebook
Дослівно: "ДП "Антонов" повідомляє, що відсьогодні, 27 червня, трудовий договір з Левченко Аліною Віталіївною, радницею генерального директора, розірвано".
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Деталі: В компанії не пояснюють причини звільнення Левченко. Наразі профіль самої дружини Торохтія у Facebook закритий.
Що було раніше:
- Аліна Левченко стала радницею т.в.о. генерального директора ДП "Антонов" на платній основі у лютому 2023 р.
- Перед цим журналісти Bihus.Info зафіксували, як народний депутат Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази виїзду на море за кордон під час воєнного стану.
- Пізніше Левченко заявила, що її статки дозволяють купувати автомобілі.
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