"Антонов" звільнив дружину нардепа Торохтія

Держпідприємство "Антонов" звільнило з посади радниці генерального директора дружину народного депутата Богдана Торохтія, Аліну Левченко.

Джерело: ДП "Антонов" у Facebook

Дослівно: "ДП "Антонов" повідомляє, що відсьогодні, 27 червня, трудовий договір з Левченко Аліною Віталіївною, радницею генерального директора, розірвано".

Деталі: В компанії не пояснюють причини звільнення Левченко. Наразі профіль самої дружини Торохтія у Facebook закритий.

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