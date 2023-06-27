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"Антонов" звільнив дружину нардепа Торохтія

Станіслав ПогоріловВівторок, 27 червня 2023, 18:59
Антонов звільнив дружину нардепа Торохтія
АЛІНА ЛЕВЧЕНКО, ФОТО: FACEBOOK

Держпідприємство "Антонов" звільнило з посади радниці генерального директора дружину народного депутата Богдана Торохтія, Аліну Левченко.

Джерело: ДП "Антонов" у Facebook

Дослівно: "ДП "Антонов" повідомляє, що відсьогодні, 27 червня, трудовий договір з Левченко Аліною Віталіївною, радницею генерального директора, розірвано".

Деталі: В компанії не пояснюють причини звільнення Левченко. Наразі профіль самої дружини Торохтія у Facebook закритий.

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Що було раніше:

  • Аліна Левченко стала радницею т.в.о. генерального директора ДП "Антонов" на платній основі у лютому 2023 р.
  • Перед цим  журналісти Bihus.Info зафіксували, як народний депутат Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази виїзду на море за кордон під час воєнного стану.
  • Пізніше Левченко заявила, що її статки дозволяють купувати автомобілі.

Теми: корупціяУкраїнаСлуга народу
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