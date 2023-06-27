"Антонов" уволил жену нардепа Торохтия

Госпредприятие "Антонов" уволило с должности советника генерального директора жену народного депутата Богдана Торохтия, Алину Левченко.

Источник: ГП "Антонов" в Facebook

Дословно: "ГП "Антонов" сообщает, что с сегодняшнего дня, 27 июня, трудовой договор с Левченко Алиной Витальевной, советником генерального директора, расторгнут".

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Детали: В компании не объясняют причины увольнения Левченко. Сейчас профиль самой жены Торохтия в Facebook закрыт.

Что предшествовало:

Алина Левченко стала советницей в.и.о. генерального директора ГП "Антонов" на платной основе в феврале 2023 г.

Перед этим журналисты Bihus.Info зафиксировали, как народный депутат Богдан Торохтий использует приобретенный в марте 2023 года Mercedes-Benz EQS, и нашли доказательства выезда на море за границу во время военного положения.

Позднее Левченко заявила, что ее состояние позволяет покупать автомобили.