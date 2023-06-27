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"Антонов" уволил жену нардепа Торохтия

Станислав ПогориловВторник, 27 июня 2023, 18:59
Антонов уволил жену нардепа Торохтия
АЛИНА ЛЕВЧЕНКО, ФОТО: FACEBOOK

Госпредприятие "Антонов" уволило с должности советника генерального директора жену народного депутата Богдана Торохтия, Алину Левченко.

Источник: ГП "Антонов" в Facebook

Дословно: "ГП "Антонов" сообщает, что с сегодняшнего дня, 27 июня, трудовой договор с Левченко Алиной Витальевной, советником генерального директора, расторгнут".

Детали: В компании не объясняют причины увольнения Левченко. Сейчас профиль самой жены Торохтия в Facebook закрыт.

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Что предшествовало:

  • Алина Левченко стала советницей в.и.о. генерального директора ГП "Антонов" на платной основе в феврале 2023 г.
  • Перед этим журналисты Bihus.Info зафиксировали, как народный депутат Богдан Торохтий использует приобретенный в марте 2023 года Mercedes-Benz EQS, и нашли доказательства выезда на море за границу во время военного положения.
  • Позднее Левченко  заявила, что ее состояние позволяет покупать автомобили.

Темы: коррупцияУкраинаСлуга народа
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