"Антонов" уволил жену нардепа Торохтия

Госпредприятие "Антонов" уволило с должности советника генерального директора жену народного депутата Богдана Торохтия, Алину Левченко.

Источник: ГП "Антонов" в Facebook

Дословно: "ГП "Антонов" сообщает, что с сегодняшнего дня, 27 июня, трудовой договор с Левченко Алиной Витальевной, советником генерального директора, расторгнут".

Детали: В компании не объясняют причины увольнения Левченко. Сейчас профиль самой жены Торохтия в Facebook закрыт.

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