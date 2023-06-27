Зведення Генштабу: Росія зосередилась на трьох напрямках

Російські війська зосереджують основні зусилля на лиманському, бахмутському та мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 10 бойових зіткнень.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Згідно зі зведенням, цієї доби ворог завдав 20 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та десятків приватних житлових будинків.

Реклама:

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Обстріляв мінометами та артилерією понад 20 населених пунктів.

На куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів також зазнали понад 20 населених пунктів.

ВІДЕО ДНЯ

На лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в напрямку південно-східніше Іванівського.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони понад 15 населених пунктів.

На авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

На мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Мар’їнки та Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах понад 10 населених пунктів.

На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку села Рівнопіль. Завдав авіаційних ударів в районі Сторожевого Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Оріхова та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів.

У Генштабі звернули увагу, що російські окупаційні війська щоденно зазнають втрат. До будівлі дитячого садочку, переобладнаного під польовий шпиталь загарбників, що знаходиться в Новомихайлівці Херсонської області, було доставлено близько 50 поранених окупантів.

Також, пише штаб, противник продовжує переобладнувати цивільні заклади освіти на тимчасово захоплених територіях України під медичні установи. Так, загально-освітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області окупанти перетворили на ще один військовий шпиталь. Відзначається постійний підвіз поранених загарбників.

Авіація сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 2 зенітних ракетних комплекси "Бук" та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.