Сводка Генштаба: Россия сосредоточилась на трех направлениях

Российские войска сосредотачивают основные усилия на лиманском, бахмутском и марьинском направлениях - в течение суток состоялось более 10 боевых столкновений.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Согласно сводке, за эти сутки враг нанес 20 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения и разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, многоэтажек и десятков частных жилых домов.

Реклама:

На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На северском и слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Обстрелял минометами и артиллерией более 20 населенных пунктов.

На купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам также подверглись более 20 населенных пунктов.

ВИДЕО ДНЯ

На лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На бахмутском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в направлении юго-восточнее Ивановского.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы более 15 населенных пунктов.

На авдеевском направлении враг нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

На марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Марьинки и Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы в районах более 10 населенных пунктов.

На шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении села Ровнополь. Нанес авиационные удары в районе Сторожевого Донецкой области. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов.

На запорожском и херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов.

В Генштабе обратили внимание, что российские оккупационные войска ежедневно несут потери. В здание детского сада, переоборудованного под полевой госпиталь захватчиков, что находится в Новомихайловке Херсонской области, было доставлено около 50 раненых оккупантов.

Также, пишет штаб, противник продолжает переоборудовать гражданские учебные заведения на временно захваченных территориях Украины под медицинские учреждения. Так, общеобразовательную школу населенного пункта Розовка Запорожской области оккупанты превратили в еще один военный госпиталь. Отмечается постоянный подвоз раненых захватчиков.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 - по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 2 зенитных ракетных комплекса "Бук" и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.