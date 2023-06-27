Зеленський про удар по Краматорську: Росія заслуговує на поразку і трибунал

Президент Володимир Зеленський назвав черговим терористичним актом удар російських окупантів у Краматорську на Донеччині, у результаті якого загинуло троє людей, серед яких дитина.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні російські терористи жорстоко обстріляли й Краматорськ. Ракети С-300. Троє людей загинули, і серед них – дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на цю годину понад 40 людей поранені. Усім надається допомога. Триває розбір завалів".

Деталі: За словами президента, кожен такий прояв терору доводить Україні, і світу, що Росія заслуговує лише "поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів".

Реклама:

Що було раніше: Увечері, 27 червня, російські загарбники вдарили по Краматорську Донецької області, влучили у заклад харчування, наразі відомо про 4 загиблих, серед яких 17-річна дівчина, та 42 поранених. Також серед поранених 3 іноземців.