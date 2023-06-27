Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский об ударе по Краматорску: Россия заслуживает поражения и трибунал

Станислав ПогориловВторник, 27 июня 2023, 23:27
Зеленский об ударе по Краматорску: Россия заслуживает поражения и трибунал
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский назвал очередным террористическим актом удар российских оккупантов в Краматорске Донецкой области, в результате которого погибли три человека, среди которых ребенок.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодня российские террористы жестоко обстреляли и Краматорск. Ракеты С-300. Три человека погибли, и среди них - ребенок. Мои соболезнования родным и близким. По состоянию на этот час более 40 человек ранены. Всем оказывается помощь. Продолжается разбор завалов".

Детали: По словам президента, каждое такое проявление террора доказывает Украине, и миру, что Россия заслуживает только "поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц и террористов".

Реклама:

Что предшествовало: Вечером, 27 июня, российские захватчики ударили по Краматорску Донецкой области, попали в заведение питания, пока известно о 4 погибших, среди которых 17-летняя девушка, и 42 раненых. Также среди раненых 3 иностранцев.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийКраматорскДонецкая областьжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
Зеленский
Зеленский уволил главу "Укроборонпрома"
Белый дом анонсировал новый разговор Байдена с Зеленским
Зеленский: Был на фронте, это счастливый день − на всех направлениях было продвижение
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: