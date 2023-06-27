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Зеленский об ударе по Краматорску: Россия заслуживает поражения и трибунал

Станислав ПогориловВторник, 27 июня 2023, 23:27
Зеленский об ударе по Краматорску: Россия заслуживает поражения и трибунал
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский назвал очередным террористическим актом удар российских оккупантов в Краматорске Донецкой области, в результате которого погибли три человека, среди которых ребенок.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодня российские террористы жестоко обстреляли и Краматорск. Ракеты С-300. Три человека погибли, и среди них - ребенок. Мои соболезнования родным и близким. По состоянию на этот час более 40 человек ранены. Всем оказывается помощь. Продолжается разбор завалов".

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Детали: По словам президента, каждое такое проявление террора доказывает Украине, и миру, что Россия заслуживает только "поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц и террористов".

Что предшествовало: Вечером, 27 июня, российские захватчики ударили по Краматорску Донецкой области, попали в заведение питания, пока известно о 4 погибших, среди которых 17-летняя девушка, и 42 раненых. Также среди раненых 3 иностранцев.

Темы: ЗеленскийКраматорскДонецкая областьжертвы
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