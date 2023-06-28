Зеленський: На всіх напрямках наступу є рух уперед

Захисники просуваються уперед на всіх напрямках фронту, де ведуть наступальні дії.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "І, звичайно, фронт. Наші герої, наші активні дії. Сьогодні в нас теж є рух вперед! На всіх напрямках, де ми ведемо наступальні дії".

Деталі: Президент подякував українським воїнам. "Сьогодні в нас є важливі результати у відбитті російських штурмів. Я вам дуже вдячний!" – підкреслив він.

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Також Зеленський відзначив 3-тю окрему штурмову бригаду, 28-му окрему механізовану бригаду, 54-ту окрему механізовану бригаду та 57-му окрему мотопіхотну бригаду. "Дякую вам за кожного знищеного окупанта і кожне врятоване українське життя!" – зазначив президент.