Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: На всіх напрямках наступу є рух уперед

Станіслав ПогоріловСереда, 28 червня 2023, 00:11
Зеленський: На всіх напрямках наступу є рух уперед
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Захисники просуваються уперед на всіх напрямках фронту, де ведуть наступальні дії.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "І, звичайно, фронт. Наші герої, наші активні дії. Сьогодні в нас теж є рух вперед! На всіх напрямках, де ми ведемо наступальні дії".

Деталі: Президент подякував українським воїнам. "Сьогодні в нас є важливі результати у відбитті російських штурмів. Я вам дуже вдячний!" – підкреслив він.

Реклама:

Також Зеленський відзначив 3-тю окрему штурмову бригаду, 28-му окрему механізовану бригаду, 54-ту окрему механізовану бригаду та 57-му окрему мотопіхотну бригаду. "Дякую вам за кожного знищеного окупанта і кожне врятоване українське життя!" – зазначив президент.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийвійнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про удар по Краматорську: Росія заслуговує на поразку і трибунал
Зеленський звільнив голову "Укроборонпрому"
Білий дім анонсував нову розмову Байдена з Зеленським
Останні новини
04:45
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
03:55
відео, оновлено від 23:23Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
02:40
доповненоУ трьох областях – загроза ворожих безпілотників
01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
01:22
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
00:22
Обстріли Сумщини: за добу – 170 "прильотів", 5 загиблих
23:44
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
23:12
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Усі новини...
Реклама: