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Зеленський: На всіх напрямках наступу є рух уперед

Станіслав ПогоріловСереда, 28 червня 2023, 00:11
Зеленський: На всіх напрямках наступу є рух уперед
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Захисники просуваються уперед на всіх напрямках фронту, де ведуть наступальні дії.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "І, звичайно, фронт. Наші герої, наші активні дії. Сьогодні в нас теж є рух вперед! На всіх напрямках, де ми ведемо наступальні дії".

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Деталі: Президент подякував українським воїнам. "Сьогодні в нас є важливі результати у відбитті російських штурмів. Я вам дуже вдячний!" – підкреслив він.

Також Зеленський відзначив 3-тю окрему штурмову бригаду, 28-му окрему механізовану бригаду, 54-ту окрему механізовану бригаду та 57-му окрему мотопіхотну бригаду. "Дякую вам за кожного знищеного окупанта і кожне врятоване українське життя!" – зазначив президент.

Теми: ЗеленськийвійнаУкраїнаРосія
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