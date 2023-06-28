Зеленский: На всех направлениях наступления есть движение вперед

Защитники продвигаются вперед на всех направлениях фронта, где ведут наступательные действия.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "И, конечно, фронт. Наши герои, наши активные действия. Сегодня у нас тоже есть движение вперед на всех направлениях, где мы ведем наступательные действия".

Реклама:

Детали: Президент поблагодарил украинских воинов. "Сегодня у нас есть важные результаты в отражении российских штурмов. Я вам очень благодарен!" - подчеркнул он.

Также Зеленский отметил 3-ю отдельную штурмовую бригаду, 28-ю отдельную механизированную бригаду, 54-ю отдельную механизированную бригаду и 57-ю отдельную мотопехотную бригаду. "Спасибо вам за каждого уничтоженного оккупанта и каждую спасенную украинскую жизнь!" - отметил президент.