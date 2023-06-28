Кулеба: Пригожин здався надто швидко, окупанти в Україні не встигли впасти духом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що заколот у Росії зашкодив би моральному духу російських військ, якби він тривав на два дні довше.

Джерело: Кулеба в інтерв'ю СNN

Пряма мова: "Якби цей заколот тривав ще 48 годин, я майже впевнений, що ми б відчули деморалізуючий вплив на російські війська, які воюють на півдні і сході України.

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На жаль, Пригожин здався занадто швидко. Тому не було часу для того, щоб цей деморалізуючий ефект проник в російські окопи".

Що цьому передувало:

Найманці "ПВК Вагнер" пройшли 780 км територією Росії і не дійшли лише 200 км до Москви. Пригожин заявив, що зупиняє так званий "марш справедливості", щоб уникнути кровопролиття, і що повстання було протестом, а не спробою повалити уряд.

Західні ЗМІ стверджували, що заколот в Росії є "подарунком" для українських наступальних дій, і що він, ймовірно, змінить хід війни.