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Кулеба: Пригожин здався надто швидко, окупанти в Україні не встигли впасти духом

Тетяна ЛозовенкоСереда, 28 червня 2023, 03:45
Кулеба: Пригожин здався надто швидко, окупанти в Україні не встигли впасти духом
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що заколот у Росії зашкодив би моральному духу російських військ, якби він тривав на два дні довше.

Джерело: Кулеба в інтерв'ю СNN

Пряма мова: "Якби цей заколот тривав ще 48 годин, я майже впевнений, що ми б відчули деморалізуючий вплив на російські війська, які воюють на півдні і сході України.

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… 

На жаль, Пригожин здався занадто швидко. Тому не було часу для того, щоб цей деморалізуючий ефект проник в російські окопи".

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Найманці "ПВК Вагнер" пройшли 780 км територією Росії і не дійшли лише 200 км до Москви. Пригожин заявив, що зупиняє так званий "марш справедливості", щоб уникнути кровопролиття, і що повстання було протестом, а не спробою повалити уряд. 
  • Західні ЗМІ стверджували, що заколот в Росії є "подарунком" для українських наступальних дій, і що він, ймовірно, змінить хід війни.

Теми: Кулеба ДмитроПригожинВагнерМЗС
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