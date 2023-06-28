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Кулеба: Пригожин сдался слишком быстро, оккупанты в Украине не успели упасть духом

Татьяна ЛозовенкоСреда, 28 июня 2023, 03:45
Кулеба: Пригожин сдался слишком быстро, оккупанты в Украине не успели упасть духом
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что мятеж в России навредил бы моральному духу российских войск, если бы он длился на два дня дольше.

Источник: Кулеба в интервью СNN

Прямая речь: "Если бы этот мятеж продолжался еще 48 часов, я почти уверен, что мы бы почувствовали деморализующее влияние на российские войска, которые воюют на юге и востоке Украины.

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К сожалению, Пригожин сдался слишком быстро. Поэтому не было времени для того, чтобы этот деморализующий эффект проник в российские окопы".

Что предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Наемники "ЧВК Вагнер" прошли 780 км по территории России и не дошли лишь 200 км до Москвы. Пригожин заявил, что останавливает так называемый "марш справедливости", чтобы избежать кровопролития, и что восстание было протестом, а не попыткой свергнуть правительство. 
  • Западные СМИ утверждали, что мятеж в России является "подарком" для украинских наступательных действий, и что он, вероятно, изменит ход войны.

Темы: Кулеба ДмитрийПригожинВагнерМИД
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