Кулеба: Пригожин сдался слишком быстро, оккупанты в Украине не успели упасть духом

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что мятеж в России навредил бы моральному духу российских войск, если бы он длился на два дня дольше.

Источник: Кулеба в интервью СNN

Прямая речь: "Если бы этот мятеж продолжался еще 48 часов, я почти уверен, что мы бы почувствовали деморализующее влияние на российские войска, которые воюют на юге и востоке Украины.

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К сожалению, Пригожин сдался слишком быстро. Поэтому не было времени для того, чтобы этот деморализующий эффект проник в российские окопы".

Что предшествовало:

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