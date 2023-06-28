Війська "Вагнера" все ще перебувають в Україні – Пентагон
Середа, 28 червня 2023, 04:45
Війська найманців "ПВК Вагнер" все ще перебувають на території України.
Джерело: СNN із посиланням на заяву прессекретаря Пентагону Патріка Райдера на пресбрифінгу
Пряма мова: "Але з точки зору їхньої конкретної дислокації і того, чи можуть вони передислокуватися, я не збираюся спекулювати на цьому".
Деталі: Райдер додав, що США не вносили жодних змін у розташування американських військ через події в Росії.
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Пряма мова: "Ми не бачили нічого, що, з нашої точки зору, вимагало б від нас будь-яких вимушених коригувань".
Що цьому передувало:
- Раніше Пригожин заявив, що його найманці повертаються у "польові табори" після спроби заколоту в РФ.
- Президент РФ Володимир Путін повідомив, що вагнерівці зможуть підписати контракт з Міноборони РФ, звільнитися або "піти в Білорусь".
- Сам ватажок ПВК, за словами самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, перебуває у Білорусі.
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