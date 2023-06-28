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Війська "Вагнера" все ще перебувають в Україні – Пентагон

Тетяна ЛозовенкоСереда, 28 червня 2023, 04:45
Війська Вагнера все ще перебувають в Україні – Пентагон
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ THETIMES.CO.UK

Війська найманців "ПВК Вагнер" все ще перебувають на території України.

Джерело: СNN із посиланням на заяву прессекретаря Пентагону Патріка Райдера на пресбрифінгу

Пряма мова: "Але з точки зору їхньої конкретної дислокації і того, чи можуть вони передислокуватися, я не збираюся спекулювати на цьому".

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Деталі: Райдер додав, що США не вносили жодних змін у розташування американських військ через події в Росії.

Пряма мова: "Ми не бачили нічого, що, з нашої точки зору, вимагало б від нас будь-яких вимушених коригувань".

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше Пригожин заявив, що його найманці повертаються у "польові табори" після спроби заколоту в РФ.  
  • Президент РФ Володимир Путін повідомив, що вагнерівці зможуть підписати контракт з Міноборони РФ, звільнитися або "піти в Білорусь".
  • Сам ватажок ПВК, за словами самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, перебуває у Білорусі.

Теми: ВагнерПригожинСША
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