Війська "Вагнера" все ще перебувають в Україні – Пентагон

Війська найманців "ПВК Вагнер" все ще перебувають на території України.

Джерело: СNN із посиланням на заяву прессекретаря Пентагону Патріка Райдера на пресбрифінгу

Пряма мова: "Але з точки зору їхньої конкретної дислокації і того, чи можуть вони передислокуватися, я не збираюся спекулювати на цьому".

Деталі: Райдер додав, що США не вносили жодних змін у розташування американських військ через події в Росії.

Реклама:

Пряма мова: "Ми не бачили нічого, що, з нашої точки зору, вимагало б від нас будь-яких вимушених коригувань".

Що цьому передувало:

Раніше Пригожин заявив, що його найманці повертаються у "польові табори" після спроби заколоту в РФ.

Президент РФ Володимир Путін повідомив, що вагнерівці зможуть підписати контракт з Міноборони РФ, звільнитися або "піти в Білорусь".

Сам ватажок ПВК, за словами самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, перебуває у Білорусі.