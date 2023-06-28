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Войска "Вагнера" все еще находятся в Украине – Пентагон

Татьяна ЛозовенкоСреда, 28 июня 2023, 04:45
Войска Вагнера все еще находятся в Украине – Пентагон
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА THETIMES.CO.UK

Войска наемников "ЧВК Вагнер" все еще находятся на территории Украины.

Источник: СNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера на пресс-брифинге

Прямая речь: "Но с точки зрения их конкретной дислокации и того, могут ли они передислоцироваться, я не собираюсь спекулировать на этом".

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Детали: Райдер добавил, что США не вносили никаких изменений в расположение американских войск из-за событий в России.

Прямая речь: "Мы не видели ничего, что, с нашей точки зрения, требовало бы от нас каких-либо вынужденных корректировок".

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в "полевые лагеря" после попытки мятежа в РФ.  
  • Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вагнеровцы смогут подписать контракт с Минобороны РФ, уволиться или "уйти в Беларусь".
  • Сам главарь ЧВК, по словам самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, находится в Беларуси.

Темы: ВагнерПригожинСША
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