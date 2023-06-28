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Удар по Краматорску: 9 погибших, в том числе дети, и 60 раненых

Татьяна Лозовенко, Елена РощинаСреда, 28 июня 2023, 10:35
Удар по Краматорску: 9 погибших, в том числе дети, и 60 раненых
ФОТО из telegram главы мвс игоря клименко

Количество погибших в результате российского ракетного удара по Краматорску вечером 27 июня возросло до 9 человек, среди них трое детей, ранения получили 60 человек.

Источник: ГСЧС и Офис генерального прокурора, мэр Краматорска Александр Гончаренко

Детали: Сначала в 08:10 Офис генпрокурора сообщил о 8 погибших, однако позже городской голова Краматорска написал, что спасатели достали из-под завалов тело парня. Таким образом количество погибших возросло до 9.

Также в результате двойного ракетного обстрела Краматорска ранения получили 60 человек.

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Среди погибших трое несовершеннолетних девушек – 17 лет и две сестры 14 лет.

ГСЧС по состоянию на 07:00 сообщала, что из-под завалов разрушенного здания кафе деблокированы тела 8 погибших (в т.ч. 3 ребенка, два – 2008 и 2011 г.р.).

Среди пострадавших – ребенок 2022 г.р. (в 7 утра было известно о 56 раненых).

ВИДЕО ДНЯ

Спасены три человека.

Спасательные работы продолжаются. Не исключено, что под обломками еще есть люди.

 
 

Предыстория:

  • Вечером 27 июня российские захватчики ударили по Краматорску Донецкой области, попав в заведение питания.
  • Ранее сообщалось о 4 погибших, среди которых 17-летняя девушка, и 42 раненых. Также среди раненых 3 иностранцев.

Темы: Краматорскжертвывоенные преступлениядети
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