ППО вночі збила 6 баражуючих "Шахедів"
Середа, 28 червня 2023, 07:55
В ніч проти 28 червня протиповітряна оборона збила 6 баражуючих боєприпасів "Shahed-136/131".
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Уночі протиповітряною обороною Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено шість баражуючих боєприпасів "Shahed-136/131", якими російські окупанти атакували з південно-східного напрямку".
Що цьому передувало:
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- Вночі у низці регіонів України оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістики та дронів "Shahed".
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