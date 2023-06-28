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ППО вночі збила 6 баражуючих "Шахедів"

Тетяна ЛозовенкоСереда, 28 червня 2023, 07:55
ППО вночі збила 6 баражуючих Шахедів
Ілюстративне фото з Getty Images

В ніч проти 28 червня протиповітряна оборона збила 6 баражуючих боєприпасів "Shahed-136/131".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Уночі протиповітряною обороною Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено шість баражуючих боєприпасів "Shahed-136/131", якими російські окупанти атакували з південно-східного напрямку".

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Що цьому передувало: 

  • Вночі у низці регіонів України оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістики та дронів "Shahed".

Теми: ППОПовітряні сили ЗСУбезпілотники
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