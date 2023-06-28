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ПВО ночью сбила 6 барражирующих "Шахедов"

Татьяна ЛозовенкоСреда, 28 июня 2023, 07:55
ПВО ночью сбила 6 барражирующих Шахедов
Иллюстративное фото с Getty Images

В ночь на 28 июня противовоздушная оборона сбила 6 барражирующих боеприпасов "Shahed-136/131".

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Ночью противовоздушной обороной Воздушных сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожено шесть барражирующих боеприпасов "Shahed-136/131", которыми российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления".

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Что этому предшествовало:

  • Ночью в ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистики и дронов "Shahed".

Темы: ПВОВоздушные силы ВСУбеспилотники
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