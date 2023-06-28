ПВО ночью сбила 6 барражирующих "Шахедов"
Среда, 28 июня 2023, 07:55
В ночь на 28 июня противовоздушная оборона сбила 6 барражирующих боеприпасов "Shahed-136/131".
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Ночью противовоздушной обороной Воздушных сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожено шесть барражирующих боеприпасов "Shahed-136/131", которыми российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления".
Что этому предшествовало:
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- Ночью в ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистики и дронов "Shahed".
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