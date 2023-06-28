Росіяни обстріляли Краматорськ "Іскандерами" – генпрокурор

Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що російські окупанти обстріляли Краматорськ 27 червня ракетами "Іскандер".

Джерело: офіс генпрокурора

Дослівно: "Обстріл двома ракетами Іскандер здійснили ввечері (27 червня - ред.), коли люди щойно дістались дому після роботи".

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Деталі: Наразі в результаті обстрілу Краматорська кількість загиблих зросла до 9 осіб, серед них троє дітей, поранення дістали 60 людей.

Серед загиблих троє неповнолітніх дівчат – 17 років і дві сестри 14 років.

Рятувальні роботи все ще тривають. Не виключено, що під уламками ще є люди.

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Раніше повідомлялось, що окупанти могли вдарити по Краматорську С-300.

Досудове розслідування розпочате за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Довідково: Ракетний комплекс "Іскандер" призначений для ураження бойовими частинами у звичайному спорядженні малорозмірних і площинних цілей у глибині оперативної території військ противника. Передбачається, що може бути засобом доправлення тактичної ядерної зброї.

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