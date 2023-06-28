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Росіяни обстріляли Краматорськ "Іскандерами" – генпрокурор

Альона Мазуренко Середа, 28 червня 2023, 10:36
Росіяни обстріляли Краматорськ Іскандерами – генпрокурор
фото: ОГП

Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що російські окупанти обстріляли Краматорськ 27 червня ракетами "Іскандер".  

Джерело: офіс генпрокурора

Дослівно: "Обстріл двома ракетами Іскандер здійснили ввечері (27 червня - ред.), коли люди щойно дістались дому після роботи".

Деталі: Наразі в результаті обстрілу Краматорська  кількість загиблих зросла до 9 осіб, серед них троє дітей, поранення дістали 60 людей.

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Серед загиблих троє неповнолітніх дівчат – 17 років і дві сестри 14 років.

Рятувальні роботи все ще тривають. Не виключено, що під уламками ще є люди.

Раніше повідомлялось, що окупанти могли вдарити по Краматорську С-300.

ВІДЕО ДНЯ

Досудове розслідування розпочате за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Довідково: Ракетний комплекс "Іскандер" призначений для ураження бойовими частинами у звичайному спорядженні малорозмірних і площинних цілей у глибині оперативної території військ противника. Передбачається, що може бути засобом доправлення тактичної ядерної зброї.

Передісторія: 

  • Увечері 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську Донецької області, влучивши у заклад харчування. 
  • Керівник області Павло Кириленко розповів, що поранені троє іноземців, а також дитина 2022 року народження.
  • Обстріл стався близько 19:50. Одна ракета поцілила у кафе в центрі Краматорська, де було багато відвідувачів, серед яких і діти.
  • Будівля відомої у місті піцерії обвалилась. У цьому місті завжди було людно, там часто перебували іноземні журналісти та делегації.

Теми: КраматорськОфіс генпрокурора
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