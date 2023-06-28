Россияне обстреляли Краматорск "Искандерами" – генпрокурор

Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что российские оккупанты обстреляли Краматорск 27 июня ракетами "Искандер".

Источник: офис генпрокурора

Дословно: "Обстрел двумя ракетами Искандер осуществили вечером (27 июня - ред.), когда люди только добрались домой после работы".

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Детали: Сейчас в результате обстрела Краматорска количество погибших возросло до 9 человек, среди них трое детей, ранения получили 60 человек.

Среди погибших трое несовершеннолетних девушек - 17 лет и две сестры 14 лет.

Спасательные работы все еще продолжаются. Не исключено, что под обломками еще есть люди.

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Ранее сообщалось, что оккупанты могли ударить по Краматорску С-300.

Досудебное расследование начато по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Справка: Ракетный комплекс "Искандер" предназначен для поражения боевыми частями в обычном снаряжении малоразмерных и плоскостных целей в глубине оперативной территории войск противника. Предполагается, что может быть средством доставки тактического ядерного оружия.

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