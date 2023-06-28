Россияне обстреляли Краматорск "Искандерами" – генпрокурор
Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что российские оккупанты обстреляли Краматорск 27 июня ракетами "Искандер".
Источник: офис генпрокурора
Дословно: "Обстрел двумя ракетами Искандер осуществили вечером (27 июня - ред.), когда люди только добрались домой после работы".
Детали: Сейчас в результате обстрела Краматорска количество погибших возросло до 9 человек, среди них трое детей, ранения получили 60 человек.
Среди погибших трое несовершеннолетних девушек - 17 лет и две сестры 14 лет.
Спасательные работы все еще продолжаются. Не исключено, что под обломками еще есть люди.
Ранее сообщалось, что оккупанты могли ударить по Краматорску С-300.
Досудебное расследование начато по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Справка: Ракетный комплекс "Искандер" предназначен для поражения боевыми частями в обычном снаряжении малоразмерных и плоскостных целей в глубине оперативной территории войск противника. Предполагается, что может быть средством доставки тактического ядерного оружия.
Предыстория:
- Вечером 27 июня российские захватчики ударили по Краматорску Донецкой области, попав в заведение питания.
- Руководитель области Павел Кириленко рассказал, что ранены трое иностранцев, а также ребенок 2022 года рождения.
- Обстрел произошел около 19:50. Одна ракета попала в кафе в центре Краматорска, где было много посетителей, среди которых и дети.
- Здание известной в городе пиццерии обвалилось. В этом городе всегда было людно, там часто находились иностранные журналисты и делегации.