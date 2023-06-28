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Россияне обстреляли Краматорск "Искандерами" – генпрокурор

Алена МазуренкоСреда, 28 июня 2023, 10:36
Россияне обстреляли Краматорск Искандерами – генпрокурор
фото: ОГП

Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что российские оккупанты обстреляли Краматорск 27 июня ракетами "Искандер".

Источник: офис генпрокурора

Дословно: "Обстрел двумя ракетами Искандер осуществили вечером (27 июня - ред.), когда люди только добрались домой после работы".

Детали: Сейчас в результате обстрела Краматорска количество погибших возросло до 9 человек, среди них трое детей, ранения получили 60 человек.

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Среди погибших трое несовершеннолетних девушек - 17 лет и две сестры 14 лет.

Спасательные работы все еще продолжаются. Не исключено, что под обломками еще есть люди.

Ранее сообщалось, что оккупанты могли ударить по Краматорску С-300.

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Досудебное расследование начато по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Справка: Ракетный комплекс "Искандер" предназначен для поражения боевыми частями в обычном снаряжении малоразмерных и плоскостных целей в глубине оперативной территории войск противника. Предполагается, что может быть средством доставки тактического ядерного оружия.

Предыстория:

  • Вечером 27 июня российские захватчики ударили по Краматорску Донецкой области, попав в заведение питания.
  • Руководитель области Павел Кириленко рассказал, что ранены трое иностранцев, а также ребенок 2022 года рождения.
  • Обстрел произошел около 19:50. Одна ракета попала в кафе в центре Краматорска, где было много посетителей, среди которых и дети.
  • Здание известной в городе пиццерии обвалилось. В этом городе всегда было людно, там часто находились иностранные журналисты и делегации.

Темы: КраматорскОфис генпрокурора
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