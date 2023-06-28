СБУ "по гарячих слідах" затримала навідника удару РФ по Краматорську 27 червня

Контррозвідка СБУ "по гарячих слідах" затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня.

Джерело: голова Служби безпеки України Василь Малюк, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: У спецслужбі заявляють: встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився "розконсервований" агент головного управління Генштабу зс РФ. 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.

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Для виконання ворожої вказівки агент РФ здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці.

Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди.

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Внаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше 9 місцевих жителів, серед них – 3 дітей. 60 осіб отримали поранення різного ступеню важкості.

За даними слідства, ворожим агентом є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства.

Наразі вживаються комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення фігуранта та інших причетних осіб до відповідальності.

Пряма мова Малюка: "Агент РФ обов’язково буде відповідати перед українським судом. Але таке затримання – це ще й сигнал для всіх інших коригувальників і зрадників, які працюють на ворога. Запам’ятайте – покарання невідворотне!

Так само, як неминуче будуть відповідати перед міжнародним трибуналом і організатори воєнних злочинів – представники путінського режиму. Для цього ми постійно ведемо юридичну роботу і продовжуємо збір доказів для міжнародних судів".