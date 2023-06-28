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СБУ "по горячим следам" задержала наводчика удара РФ по Краматорску 27 июня

Валентина РоманенкоСреда, 28 июня 2023, 12:10
СБУ по горячим следам задержала наводчика удара РФ по Краматорску 27 июня
фото ОГП

Контрразведка СБУ "по горячим следам" задержала агента спецслужб РФ, который скорректировал российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня.

Источник: глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: В спецслужбе заявляют: установлено, что задержанным корректировщиком удара по Краматорску оказался "расконсервированный" агент главного управления Генштаба ВС РФ. 27 июня он получил задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе и зафиксировать наличие там посетителей.

Для выполнения вражеского указания агент РФ осуществил скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей. После этого фигурант переслал отснятый файл российской военной разведке.

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Получив эту информацию, российские захватчики осуществили огневое поражение кафе, в котором находились люди.

В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 9 местных жителей, среди них - 3 детей. 60 человек получили ранения различной степени тяжести.

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По данным следствия, вражеским агентом является житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия.

Сейчас принимаются комплексные меры для установления всех обстоятельств преступления и привлечения фигуранта и других причастных лиц к ответственности.

Прямая речь Малюка: "Агент РФ обязательно будет отвечать перед украинским судом. Но такое задержание - это еще и сигнал для всех остальных корректировщиков и предателей, которые работают на врага. Запомните - наказание неотвратимо!

Так же, как неизбежно будут отвечать перед международным трибуналом и организаторы военных преступлений - представители путинского режима. Для этого мы постоянно ведем юридическую работу и продолжаем сбор доказательств для международных судов".

Темы: Краматорскракетный удар
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