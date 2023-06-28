Окупанти обстріляли Харківщину, 3 загиблих – ОВА

27 червня росіяни обстріляли Харківську область у селі Вовчанські Хутори загинули троє цивільних, які перебували біля своїх будинків.

Джерело: голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов

Дослівно: "Близько години тому ворог вкотре обстріляв Вовчанську громаду Чугуївського району.

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Внаслідок цього обстрілу загинуло одразу троє цивільних мешканців с.Вовчанські Хутори, які перебували біля своїх будинків. Чоловіки 48, 45 та 57 років отримали вибухові травми несумісні з життям".

Деталі: За словами глави ОВА, інформація уточнюється. На місці працюють екстрені служби.