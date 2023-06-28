Окупанти обстріляли Харківщину, 3 загиблих – ОВА

27 червня росіяни обстріляли Харківську область у селі Вовчанські Хутори загинули троє цивільних, які перебували біля своїх будинків.

Джерело: голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов

Дослівно: "Близько години тому ворог вкотре обстріляв Вовчанську громаду Чугуївського району.

Внаслідок цього обстрілу загинуло одразу троє цивільних мешканців с.Вовчанські Хутори, які перебували біля своїх будинків. Чоловіки 48, 45 та 57 років отримали вибухові травми несумісні з життям".

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Деталі: За словами глави ОВА, інформація уточнюється. На місці працюють екстрені служби.