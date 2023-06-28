Оккупанты обстреляли Харьковскую область, 3 погибших – ОВА

27 июня россияне обстреляли Харьковскую область в селе Волчанские Хутора погибли трое гражданских, которые находились возле своих домов.

Источник: глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов

Дословно: "Около часа назад враг в очередной раз обстрелял Волчанскую громаду Чугуевского района.

В результате этого обстрела погибли сразу трое гражданских жителей с.Волчанские Хутора, которые находились возле своих домов. Мужчины 48, 45 и 57 лет получили взрывные травмы несовместимые с жизнью".

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Детали: По словам главы ОГА, информация уточняется. На месте работают экстренные службы.