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Оккупанты обстреляли Харьковскую область, 3 погибших – ОВА

Алена МазуренкоСреда, 28 июня 2023, 13:29
Оккупанты обстреляли Харьковскую область, 3 погибших – ОВА
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27 июня россияне обстреляли Харьковскую область в селе Волчанские Хутора погибли трое гражданских, которые находились возле своих домов.

Источник: глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов

Дословно: "Около часа назад враг в очередной раз обстрелял Волчанскую громаду Чугуевского района.

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В результате этого обстрела погибли сразу трое гражданских жителей с.Волчанские Хутора, которые находились возле своих домов. Мужчины 48, 45 и 57 лет получили взрывные травмы несовместимые с жизнью".

Детали: По словам главы ОГА, информация уточняется. На месте работают экстренные службы.

Темы: Харьковская областьобстрел
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