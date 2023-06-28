Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты обстреляли Харьковскую область, 3 погибших – ОВА

Алена МазуренкоСреда, 28 июня 2023, 13:29
Оккупанты обстреляли Харьковскую область, 3 погибших – ОВА
deepstatemap

27 июня россияне обстреляли Харьковскую область в селе Волчанские Хутора погибли трое гражданских, которые находились возле своих домов.

Источник: глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов

Дословно: "Около часа назад враг в очередной раз обстрелял Волчанскую громаду Чугуевского района.

В результате этого обстрела погибли сразу трое гражданских жителей с.Волчанские Хутора, которые находились возле своих домов. Мужчины 48, 45 и 57 лет получили взрывные травмы несовместимые с жизнью".

Реклама:

Детали: По словам главы ОГА, информация уточняется. На месте работают экстренные службы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
Харьковская область
"Моей маме сказали, что я – враг народа", – история председателя Дворичанской общины, которая почти три месяца провела в плену
Войска РФ усилили обстрелы на купянско-лиманском направлении – Нацгвардия
На Харьковщине маленький мальчик пострадал от подрыва неизвестного предмета
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: