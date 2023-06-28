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На Таврійському напрямку частковий успіх, знищено майже 3 роти росіян – Тарнавський

Станіслав ПогоріловСереда, 28 червня 2023, 14:16
На Таврійському напрямку частковий успіх, знищено майже 3 роти росіян – Тарнавський
Фото: Getty Images

На Таврійському напрямку захисники мають частковий успіх, за добу росіяни втратили майже 3 роти вояків та 21 одиницю техніки.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова Тарнавського: "Таврійський напрямок. Просування наших сил триває. Маємо часткові успіхи, противник місцями відступає, а наші воїни вирівнюють фронт".

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Деталі: За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони напрямку протягом доби виконали 1222 вогневих завдання.

За останню добу втрати окупантів вбитими та пораненими склали майже три роти.

Також було знищено 21 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 2 ББМ, 2 БпЛА "Орлан-10", самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика", реактивна система залпового вогню БМ-21"Град" та автомобільна техніка.

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Крім того, захисники знищили 5 складів боєприпасів росіян.

Теми: війнаУкраїнаЗбройні сили
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