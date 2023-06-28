На Таврійському напрямку частковий успіх, знищено майже 3 роти росіян – Тарнавський

На Таврійському напрямку захисники мають частковий успіх, за добу росіяни втратили майже 3 роти вояків та 21 одиницю техніки.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова Тарнавського: "Таврійський напрямок. Просування наших сил триває. Маємо часткові успіхи, противник місцями відступає, а наші воїни вирівнюють фронт".

Деталі: За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони напрямку протягом доби виконали 1222 вогневих завдання.

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За останню добу втрати окупантів вбитими та пораненими склали майже три роти.

Також було знищено 21 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 2 ББМ, 2 БпЛА "Орлан-10", самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика", реактивна система залпового вогню БМ-21"Град" та автомобільна техніка.

Крім того, захисники знищили 5 складів боєприпасів росіян.