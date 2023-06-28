На Таврическом направлении частичный успех, уничтожено почти 3 роты россиян - Тарнавский

На Таврическом направлении защитники имеют частичный успех, за сутки россияне потеряли почти 3 роты воинов и 21 единицу техники.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь Тарнавского: "Таврическое направление. Продвижение наших сил продолжается. Имеем частичные успехи, противник местами отступает, а наши воины выравнивают фронт".

Детали: По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны направления в течение суток выполнили 1222 огневых задачи.

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За последние сутки потери оккупантов убитыми и ранеными составили почти три роты.

Также было уничтожено 21 единицу военной техники противника. В частности, 2 ББМ, 2 БпЛА "Орлан-10", самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и автомобильная техника.

Кроме того, защитники уничтожили 5 складов боеприпасов россиян.