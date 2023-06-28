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Рада закликає світ запобігти ядерній катастрофі на ЗАЕС

Євген КізіловСереда, 28 червня 2023, 16:04
Рада закликає світ запобігти ядерній катастрофі на ЗАЕС
спікер вр руслан стефанчук, Getty Images

Верховна Рада у середу звернулася до світової спільноти щодо запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції та протидії ядерному шантажу Росії.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Зокрема, звернення парламенту адресоване ООН, Міжнародному агентству з атомної енергії, Європейському Союзу, ОБСЄ, НАТО, Раді Європи та їхніх парламентських асамблей.

Відповідний проект постанови №9429 підтримали 274 парламентарі.

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У своєму зверненні Рада закликала світ посилити обмежувальні заходи та санкції до атомної галузі та військово-промислового комплексу РФ.

Також український парламент просить визнати Росію спонсором тероризму і розширити військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні, а також розбудовувати ефективні механізми гарантій миру та безпеки в Європі.

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначається, що "дії держави-терориста матимуть катастрофічні наслідки, які будуть відчутними далеко поза межами України, та вплинуть на екологію та добробут громадян Чорноморського регіону та всієї Європи".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що план підриву окупантами ЗАЕС повністю розроблений та затверджений, і загроза ніколи не була такою великою. Зокрема, окупанти додатково замінували охолоджувач станції.
  • Президент Володимир Зеленський також заявив, що Росія готується вчинити теракт на ЗАЕС із викидом радіації та що сценарій з мінування станції для російських окупантів затверджений, а увага світу недостатня.

Теми: ЗАЕСВерховна Радасвіт
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