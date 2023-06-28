Рада закликає світ запобігти ядерній катастрофі на ЗАЕС
Верховна Рада у середу звернулася до світової спільноти щодо запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції та протидії ядерному шантажу Росії.
Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram
Деталі: Зокрема, звернення парламенту адресоване ООН, Міжнародному агентству з атомної енергії, Європейському Союзу, ОБСЄ, НАТО, Раді Європи та їхніх парламентських асамблей.
Відповідний проект постанови №9429 підтримали 274 парламентарі.
У своєму зверненні Рада закликала світ посилити обмежувальні заходи та санкції до атомної галузі та військово-промислового комплексу РФ.
Також український парламент просить визнати Росію спонсором тероризму і розширити військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні, а також розбудовувати ефективні механізми гарантій миру та безпеки в Європі.
У пояснювальній записці до проекту постанови зазначається, що "дії держави-терориста матимуть катастрофічні наслідки, які будуть відчутними далеко поза межами України, та вплинуть на екологію та добробут громадян Чорноморського регіону та всієї Європи".
Передісторія:
- Раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що план підриву окупантами ЗАЕС повністю розроблений та затверджений, і загроза ніколи не була такою великою. Зокрема, окупанти додатково замінували охолоджувач станції.
- Президент Володимир Зеленський також заявив, що Росія готується вчинити теракт на ЗАЕС із викидом радіації та що сценарій з мінування станції для російських окупантів затверджений, а увага світу недостатня.