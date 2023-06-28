Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада призывает мир предотвратить ядерную катастрофу на ЗАЭС

Евгений КизиловСреда, 28 июня 2023, 16:04
Рада призывает мир предотвратить ядерную катастрофу на ЗАЭС
спикер ВР Руслан Стефанчук, Getty Images

Верховная Рада в среду обратилась к мировому сообществу касательно предотвращения ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и противодействия ядерному шантажу России.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Детали: В частности, обращение парламента адресовано ООН, Международному агентству по атомной энергии, Европейскому Союзу, ОБСЕ, НАТО, Совету Европы и их парламентским ассамблеям.

Реклама:

Соответствующий проект постановления №9429 поддержали 274 парламентария.

В своем обращении Рада призвала мир усилить ограничительные меры и санкции к атомной отрасли и военно-промышленному комплексу РФ.

Также украинский парламент просит признать Россию спонсором терроризма и расширить военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине, а также развивать эффективные механизмы гарантий мира и безопасности в Европе.

ВИДЕО ДНЯ

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что "действия государства-террориста будут иметь катастрофические последствия, которые будут ощутимыми далеко за пределами Украины, и повлияют на экологию и благосостояние граждан Черноморского региона и всей Европы".

Предыстория:

  • Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что план подрыва оккупантами ЗАЭС полностью разработан и утвержден, и угроза никогда не была настолько серьезной. В частности, оккупанты дополнительно заминировали охладитель станции.
  • Президент Владимир Зеленский также заявил, что Россия готовится совершить теракт на ЗАЭС с выбросом радиации и сценарий по минированию станции для российских оккупантов утвержден, а внимание мира - недостаточное.

Темы: ЗАЭСВерховная Радамир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
ЗАЭС
Риски для ЗАЭС: после побега россияне сделают станцию непригодной для использования
Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС стабилен – "Энергоатом"
США не видят признаков того, что Россия готова подорвать ЗАЭС или применить ядерное оружие − Кирби
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: