Рада призывает мир предотвратить ядерную катастрофу на ЗАЭС
Верховная Рада в среду обратилась к мировому сообществу касательно предотвращения ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и противодействия ядерному шантажу России.
Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram
Детали: В частности, обращение парламента адресовано ООН, Международному агентству по атомной энергии, Европейскому Союзу, ОБСЕ, НАТО, Совету Европы и их парламентским ассамблеям.
Соответствующий проект постановления №9429 поддержали 274 парламентария.
В своем обращении Рада призвала мир усилить ограничительные меры и санкции к атомной отрасли и военно-промышленному комплексу РФ.
Также украинский парламент просит признать Россию спонсором терроризма и расширить военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине, а также развивать эффективные механизмы гарантий мира и безопасности в Европе.
В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что "действия государства-террориста будут иметь катастрофические последствия, которые будут ощутимыми далеко за пределами Украины, и повлияют на экологию и благосостояние граждан Черноморского региона и всей Европы".
Предыстория:
- Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что план подрыва оккупантами ЗАЭС полностью разработан и утвержден, и угроза никогда не была настолько серьезной. В частности, оккупанты дополнительно заминировали охладитель станции.
- Президент Владимир Зеленский также заявил, что Россия готовится совершить теракт на ЗАЭС с выбросом радиации и сценарий по минированию станции для российских оккупантов утвержден, а внимание мира - недостаточное.