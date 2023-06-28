Рада призывает мир предотвратить ядерную катастрофу на ЗАЭС

Верховная Рада в среду обратилась к мировому сообществу касательно предотвращения ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и противодействия ядерному шантажу России.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Реклама:

Детали: В частности, обращение парламента адресовано ООН, Международному агентству по атомной энергии, Европейскому Союзу, ОБСЕ, НАТО, Совету Европы и их парламентским ассамблеям.

Соответствующий проект постановления №9429 поддержали 274 парламентария.

В своем обращении Рада призвала мир усилить ограничительные меры и санкции к атомной отрасли и военно-промышленному комплексу РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Также украинский парламент просит признать Россию спонсором терроризма и расширить военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине, а также развивать эффективные механизмы гарантий мира и безопасности в Европе.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что "действия государства-террориста будут иметь катастрофические последствия, которые будут ощутимыми далеко за пределами Украины, и повлияют на экологию и благосостояние граждан Черноморского региона и всей Европы".

Предыстория: