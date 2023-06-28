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Рада призывает мир предотвратить ядерную катастрофу на ЗАЭС

Евгений КизиловСреда, 28 июня 2023, 16:04
Рада призывает мир предотвратить ядерную катастрофу на ЗАЭС
спикер ВР Руслан Стефанчук, Getty Images

Верховная Рада в среду обратилась к мировому сообществу касательно предотвращения ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и противодействия ядерному шантажу России.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

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Детали: В частности, обращение парламента адресовано ООН, Международному агентству по атомной энергии, Европейскому Союзу, ОБСЕ, НАТО, Совету Европы и их парламентским ассамблеям.

Соответствующий проект постановления №9429 поддержали 274 парламентария.

В своем обращении Рада призвала мир усилить ограничительные меры и санкции к атомной отрасли и военно-промышленному комплексу РФ.

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Также украинский парламент просит признать Россию спонсором терроризма и расширить военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине, а также развивать эффективные механизмы гарантий мира и безопасности в Европе.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что "действия государства-террориста будут иметь катастрофические последствия, которые будут ощутимыми далеко за пределами Украины, и повлияют на экологию и благосостояние граждан Черноморского региона и всей Европы".

Предыстория:

  • Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что план подрыва оккупантами ЗАЭС полностью разработан и утвержден, и угроза никогда не была настолько серьезной. В частности, оккупанты дополнительно заминировали охладитель станции.
  • Президент Владимир Зеленский также заявил, что Россия готовится совершить теракт на ЗАЭС с выбросом радиации и сценарий по минированию станции для российских оккупантов утвержден, а внимание мира - недостаточное.

Темы: ЗАЭСВерховная Радамир
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