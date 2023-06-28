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Зеленський зустрівся з головним сержантом 47-ї ОМБР: говорили про реформу

"Українська правда"Середа, 28 червня 2023, 22:42
Зеленський зустрівся з головним сержантом 47-ї ОМБР: говорили про реформу
Зеленський і Маркус. Фото з Telegram Зеленського

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерієм Маркусом, під час якої обговорив реформу сержантського корпусу.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Обговорили реформу сержантського корпусу, зокрема й забезпечення достойного рівня заробітних плат для сержантів відповідно до їхнього досвіду служби.

Наше військо та всі його складові частини мають бути сучасними й забезпеченими всім необхідним не лише на полі бою".

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Деталі: Також Зеленський заявив про необхідність впровадження змін, які допомогли б поліпшити службу в українському війську.

Зокрема, йшлося про цифровізацію та запровадження автоматизованих систем обліку, які дадуть змогу витрачати менше часу на паперову роботу й оперативно отримувати потрібну інформацію.

Що було раніше: Головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України "Магура" Валерій Маркус розповів про добу штурмів і ніч на трупах російських загарбників, а головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дорікнув йому, що той зняв бронежилет. 

Теми: Зеленськийарміявійна
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