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"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував

"Українська правда"Середа, 28 червня 2023, 14:10
Просунулися далеко: у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував
Валерій Залужний, Валерій Маркус, колаж

Головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України "Магура" Валерій Маркус розповів про добу штурмів і ніч на трупах російських загарбників, а головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дорікнув йому, що той зняв бронежилет. 

Джерело: пост і відео сержанта 47-ї ОМБр Валерія Маркуса у Facebook

Пряма мова Маркуса: "У нас учора була доба штурмів. Ми просунулися дуже далеко, дуже глибоко. Пішки, тому дуже втомилися". 

Деталі: Маркус зазначив, що знімає відео з ворожих окопів, у яких багато трупів загарбників. 

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Усю ніч він із побратимами провів у "маленькій траншейці", аби не втратити позицію і просуватися далі. Захисникам довелося спати на трупах ворогів.

Маркус зазначив, що поки що трупного запаху немає.

Пряма мова: "Ми зараз із боями будемо просуватися далі, вглиб. Очевидно, що це буде не швидко, бо оборона в них тут дуже щільна, дуже якісно вибудувана. Тому етап, коли трупи нам тут почнуть смердіти, на жаль, скоріше за все, ми застанемо…

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Через 5 хвилин збираємося на наступний штурм. П*дари про це нічого не знають, ми все зробимо "очєнь-очєнь сєкрєтно". Проповземо до них двома групами, і, дасть Бог, застанемо зненацька".

Деталі: Під цим постом із ранковим відео залишив коментар головнокомандувач Валерій Залужний. Він зворушив соцмережі тим, що наказав Маркусу вдягнутися, тоді як сержант сидів в окопі без бронежилета: "Валерій! Ану одівся Бігом! Получиш у мене".

 

Зазначимо, що 47-ма ОМБр залучена до операцій у Запорізькій області. 

Цьому передувало: Американські ЗМІ писали про повільне просування ЗСУ проти добре укріплених російських позицій.

27 червня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що в результаті контрнаступу Україна відвоювала у Росії близько 300 квадратних кілометрів. Це вдвічі більше, ніж офіційно оголосив Київ. 

Основні зусилля контрнаступу Сили оборони України докладають на трьох напрямках, зокрема у Запорізькій області.

Теми: контрнаступЗапорізька областьвійна
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