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Зеленский встретился с главным сержантом 47-й ОМБр: говорили о реформе

"Украинская правда"Среда, 28 июня 2023, 22:42
Зеленский встретился с главным сержантом 47-й ОМБр: говорили о реформе
Зеленский и Маркус. Фото из Telegram Зеленского

Президент Владимир Зеленский встретился с главным мастер-сержантом 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерием Маркусом, во время которой обсудил реформу сержантского корпуса.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Обсудили реформу сержантского корпуса, в том числе и обеспечение достойного уровня заработных плат для сержантов в соответствии с их опытом службы.

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Наше войско и все его составные части должны быть современными и обеспеченными всем необходимым не только на поле боя".

Детали: Также Зеленский заявил о необходимости внедрения изменений, которые помогли бы улучшить службу в украинской армии.

В частности, речь шла о цифровизации и внедрении автоматизированных систем учета, которые позволят тратить меньше времени на бумажную работу и оперативно получать нужную информацию.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "Магура" Валерий Маркус рассказал о сутках штурмов и ночи на трупах российских захватчиков, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный упрекнул его, что тот снял бронежилет. 

Темы: Зеленскийармиявойна
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