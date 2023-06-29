У Запоріжжі пройдуть навчання на випадок вибуху на ЗАЕС – ОВА 

У Запоріжжі та Запорізькій області розпочинаються командно-штабні навчання на випадок можливого теракту Росії на території окупованої Запорізької АЕС.

Джерело: пресслужба Запорізької ОВА

Дослівно: "Тренування відбуватиметься на території м. Запоріжжя та Запорізького району. Можливі тимчасові обмеження руху на окремих ділянках. Просимо громадян зберігати спокій та з розумінням поставитись до деяких незручностей!

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Метою заходу є злагодження дій всіх служб у разі реальної загрози виникнення надзвичайної ситуації на ЗАЕС".

Деталі: При цьому в ОВА зазначили, що ситуація контрольована і попросили громадян утриматися від надмірної інформаційної уваги до проведення тренувань.

Навчання проводять з органами управління та силами цивільного захисту Запорізької області.

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