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У Запоріжжі пройдуть навчання на випадок вибуху на ЗАЕС – ОВА 

Альона Мазуренко Четвер, 29 червня 2023, 08:25
У Запоріжжі пройдуть навчання на випадок вибуху на ЗАЕС – ОВА 
ОКУПАНТИ НА ЗАЕС, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

У Запоріжжі та Запорізькій області розпочинаються командно-штабні навчання на випадок можливого теракту Росії на території окупованої Запорізької АЕС.

Джерело: пресслужба Запорізької ОВА

Дослівно: "Тренування відбуватиметься на території м. Запоріжжя та Запорізького району. Можливі тимчасові обмеження руху на окремих ділянках. Просимо громадян зберігати спокій та з розумінням поставитись до деяких незручностей!

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Метою заходу є злагодження дій всіх служб у разі реальної загрози виникнення надзвичайної ситуації на ЗАЕС".

Деталі: При цьому в ОВА зазначили, що ситуація контрольована і попросили громадян утриматися від надмірної інформаційної уваги до проведення тренувань.

Навчання проводять з органами управління та силами цивільного захисту Запорізької області.

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Знати більше: Не Чорнобиль і не Фукусіма. Чи готова Росія до теракту на Запорізькій АЕС і що про це треба знати

Передісторія:

  • Раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що план підриву окупантами ЗАЕС повністю розроблений та затверджений, і загроза ніколи не була такою великою. Зокрема, окупанти додатково замінували охолоджувач станції.
  • Президент Володимир Зеленський також заявив, що Росія готується вчинити теракт на ЗАЕС із викидом радіації та що сценарій з мінування станції для російських окупантів затверджений, а увага світу недостатня.

Теми: ЗАЕСЗапорізька область
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