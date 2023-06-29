У Запоріжжі пройдуть навчання на випадок вибуху на ЗАЕС – ОВА
У Запоріжжі та Запорізькій області розпочинаються командно-штабні навчання на випадок можливого теракту Росії на території окупованої Запорізької АЕС.
Джерело: пресслужба Запорізької ОВА
Дослівно: "Тренування відбуватиметься на території м. Запоріжжя та Запорізького району. Можливі тимчасові обмеження руху на окремих ділянках. Просимо громадян зберігати спокій та з розумінням поставитись до деяких незручностей!
Метою заходу є злагодження дій всіх служб у разі реальної загрози виникнення надзвичайної ситуації на ЗАЕС".
Деталі: При цьому в ОВА зазначили, що ситуація контрольована і попросили громадян утриматися від надмірної інформаційної уваги до проведення тренувань.
Навчання проводять з органами управління та силами цивільного захисту Запорізької області.
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Передісторія:
- Раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що план підриву окупантами ЗАЕС повністю розроблений та затверджений, і загроза ніколи не була такою великою. Зокрема, окупанти додатково замінували охолоджувач станції.
- Президент Володимир Зеленський також заявив, що Росія готується вчинити теракт на ЗАЕС із викидом радіації та що сценарій з мінування станції для російських окупантів затверджений, а увага світу недостатня.