В Запорожье пройдут учения на случай взрыва на ЗАЭС – ОВА
В Запорожье и Запорожской области начинаются командно-штабные учения на случай возможного теракта России на территории оккупированной Запорожской АЭС.
Источник: пресс-служба Запорожской ОГА
Дословно: "Тренировка будет проходить на территории г. Запорожье и Запорожского района. Возможны временные ограничения движения на отдельных участках. Просим граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к некоторым неудобствам!
Целью мероприятия является слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС".
Детали: При этом в ОВА отметили, что ситуация контролируемая и попросили граждан воздержаться от чрезмерного информационного внимания к проведению тренировок.
Учения проводят с органами управления и силами гражданской защиты Запорожской области.
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Предыстория:
- Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что план подрыва оккупантами ЗАЭС полностью разработан и утвержден, и угроза никогда не была настолько серьезной. В частности, оккупанты дополнительно заминировали охладитель станции.
- Президент Владимир Зеленский также заявил, что Россия готовится совершить теракт на ЗАЭС с выбросом радиации и сценарий по минированию станции для российских оккупантов утвержден, а внимание мира - недостаточное.