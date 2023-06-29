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В Запорожье пройдут учения на случай взрыва на ЗАЭС – ОВА

Алена МазуренкоЧетверг, 29 июня 2023, 08:25
В Запорожье пройдут учения на случай взрыва на ЗАЭС – ОВА
ОККУПАНТЫ НА ЗАЭС, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

В Запорожье и Запорожской области начинаются командно-штабные учения на случай возможного теракта России на территории оккупированной Запорожской АЭС.

Источник: пресс-служба Запорожской ОГА

Дословно: "Тренировка будет проходить на территории г. Запорожье и Запорожского района. Возможны временные ограничения движения на отдельных участках. Просим граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к некоторым неудобствам!

Целью мероприятия является слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС".

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Детали: При этом в ОВА отметили, что ситуация контролируемая и попросили граждан воздержаться от чрезмерного информационного внимания к проведению тренировок.

Учения проводят с органами управления и силами гражданской защиты Запорожской области.

Узнать больше: Не Чернобыль и не Фукусима. Готова ли Россия к теракту на Запорожской АЭС и что об этом надо знать

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Предыстория:

  • Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что план подрыва оккупантами ЗАЭС полностью разработан и утвержден, и угроза никогда не была настолько серьезной. В частности, оккупанты дополнительно заминировали охладитель станции.
  • Президент Владимир Зеленский также заявил, что Россия готовится совершить теракт на ЗАЭС с выбросом радиации и сценарий по минированию станции для российских оккупантов утвержден, а внимание мира - недостаточное.

Темы: ЗАЭСЗапорожская область
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