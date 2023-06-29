Сирський: Маємо просування вперед під Бахмутом

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що захисники просуваються вперед на Бахмутському напрямку та показав знищення міномету "Васільок" і складу БК окупантів.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Працюють 45 ОАБр та 57 ОМПБр. На Бахмутському напрямку був знищений міномет "Васільок" і склад БК".

Деталі: За його словами, Сили оборони мають просування вперед на Бахмутському напрямку, яке продовжується. "Рухаємось", - наголосив командувач.

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Що було раніше:

Перед цим заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони України мають успіхи на півдні та сході країни, на Бердянському напрямку є просування 1300 м, у напрямку Кліщіївки просунулись на 1200 м, у напрямку Курдюмівки - на 1500 м.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Богданівки та Білої Гори. Завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед яких Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне.