Сирський: Маємо просування вперед під Бахмутом

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що захисники просуваються вперед на Бахмутському напрямку та показав знищення міномету "Васільок" і складу БК окупантів.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Працюють 45 ОАБр та 57 ОМПБр. На Бахмутському напрямку був знищений міномет "Васільок" і склад БК".

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Деталі: За його словами, Сили оборони мають просування вперед на Бахмутському напрямку, яке продовжується. "Рухаємось", - наголосив командувач.

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