Сырский: Есть продвижение вперед под Бахмутом

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что защитники продвигаются вперед на Бахмутском направлении и показал уничтожение миномета "Василек" и склада БК оккупантов.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Работают 45 ОАБр и 57 ОМПБр. На Бахмутском направлении был уничтожен миномет "Василек" и склад БК".

Детали: По его словам, у Сил обороны есть продвижение вперед на Бахмутском направлении, которое продолжается. "Двигаемся", - подчеркнул командующий.

Реклама:

Что предшествовало:

Перед этим заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны Украины имеют успехи на юге и востоке страны, на Бердянском направлении есть продвижение 1300 м, в направлении Клещеевки продвинулись на 1200 м, в направлении Курдюмовки - на 1500 м.

По данным Генштаба ВСУ, минувшие сутки на Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки, Богдановки и Белой Горы. Нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное.