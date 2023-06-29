Сырский: Есть продвижение вперед под Бахмутом

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что защитники продвигаются вперед на Бахмутском направлении и показал уничтожение миномета "Василек" и склада БК оккупантов.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Работают 45 ОАБр и 57 ОМПБр. На Бахмутском направлении был уничтожен миномет "Василек" и склад БК".

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Детали: По его словам, у Сил обороны есть продвижение вперед на Бахмутском направлении, которое продолжается. "Двигаемся", - подчеркнул командующий.

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