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В ожидании "вагнеровцев": спутниковые снимки указывают, что в Беларуси строят палаточный лагерь

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 июня 2023, 12:41
В ожидании вагнеровцев: спутниковые снимки указывают, что в Беларуси строят палаточный лагерь

Совокупность факторов свидетельствует, что в Беларуси строят военный лагерь для российских наемников.

Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн", "Радио Свобода", The New York Times

Детали: В данный момент ведутся работы на территории бывшей ВЧ №61732 в д. Цель (Осиповичский р-н, Могилёвская обл.), где ранее дислоцировалась 465-я ракетная бригада ВС РБ. Это примерно 90 километров от Минска.

 
радіо свобода

В последние дни поступило большое количество информации о том, что туда свозятся рабочие из разных районов страны со своей строительной техникой. По разным данным, работы начались в воскресенье (25.06) или в понедельник (26.06), отмечает "Гаюн".

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При этом аналитики подчеркивают, что эти данные ещё проверяются и не являются целиком верифицированными.

Спутниковые снимки, которые обнародовали "Радио Свобода" и The New York Times показывают, что Беларусь быстро строит временные сооружения на заброшенной военной базе.

The New York Times пишет, что это свидетельствует о возможном местонахождении боевиков "Вагнера", которым был предоставлен вариант переезда в страну после неудачного мятежа группы против президента России Владимира Путина.

ВИДЕО ДНЯ

По данным проекта "Беларускі Гаюн", подразделения ЧВК "Вагнер" в настоящее время еще не прибыли в Беларусь, хотя это не отменяет того факта, что переброска наемников может пройти уже в ближайшее время.

На снимках, сделанных компанией Planet Labs 27 июня. видны изменения на территории бывшей ВЧ и появившиеся ряды повторяющихся объектов, которые вполне могут являться палатками.

 
Planet Labs

Издание отмечает, что "размер, цвет и расположение построек аналогичны другим военным палаточным городкам, которые были построены в Беларуси и РФ с начала 2022 года".

Если сопоставить фото с данными, что устанавливают палатки, то по всей видимости, идёт оборудование крупного палаточного лагеря.

Ранее несколько белорусских СМИ сообщили о ремонте бывшей воинской части в селе Цель Осиповичского района. Журналисты ссылались на разговоры с местными жителями, которые обеспокоены возможным появлением "вагнеровцев" возле Осиповичей.

Предыстория:

  • Российское издание "Вёрстка" сообщило, что в Беларуси начали строить лагеря для размещения боевиков ЧВК "Вагнер" после договоренностей с Александром Лукашенко, который вел переговоры с Евгением Пригожиным.
  • Государственная пограничная служба Украины опровергла эту информацию. В ГПСУ отметили, что разведка тщательно отслеживает ситуацию в стране, которая является пособником государства-агрессора РФ.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня заявил, что в Беларуси не строят лагерей для ЧВК "Вагнер", но при необходимости "помогут с размещением".
  • "Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях.. Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста  - забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься", – заявил белорусский диктатор.

Темы: ВагнерБеларусь
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