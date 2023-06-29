В ожидании "вагнеровцев": спутниковые снимки указывают, что в Беларуси строят палаточный лагерь

Совокупность факторов свидетельствует, что в Беларуси строят военный лагерь для российских наемников.

Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн", "Радио Свобода", The New York Times

Детали: В данный момент ведутся работы на территории бывшей ВЧ №61732 в д. Цель (Осиповичский р-н, Могилёвская обл.), где ранее дислоцировалась 465-я ракетная бригада ВС РБ. Это примерно 90 километров от Минска.

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радіо свобода

В последние дни поступило большое количество информации о том, что туда свозятся рабочие из разных районов страны со своей строительной техникой. По разным данным, работы начались в воскресенье (25.06) или в понедельник (26.06), отмечает "Гаюн".

При этом аналитики подчеркивают, что эти данные ещё проверяются и не являются целиком верифицированными.

Спутниковые снимки, которые обнародовали "Радио Свобода" и The New York Times показывают, что Беларусь быстро строит временные сооружения на заброшенной военной базе.

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The New York Times пишет, что это свидетельствует о возможном местонахождении боевиков "Вагнера", которым был предоставлен вариант переезда в страну после неудачного мятежа группы против президента России Владимира Путина.

По данным проекта "Беларускі Гаюн", подразделения ЧВК "Вагнер" в настоящее время еще не прибыли в Беларусь, хотя это не отменяет того факта, что переброска наемников может пройти уже в ближайшее время.

На снимках, сделанных компанией Planet Labs 27 июня. видны изменения на территории бывшей ВЧ и появившиеся ряды повторяющихся объектов, которые вполне могут являться палатками.

Planet Labs

Издание отмечает, что "размер, цвет и расположение построек аналогичны другим военным палаточным городкам, которые были построены в Беларуси и РФ с начала 2022 года".

Если сопоставить фото с данными, что устанавливают палатки, то по всей видимости, идёт оборудование крупного палаточного лагеря.

Ранее несколько белорусских СМИ сообщили о ремонте бывшей воинской части в селе Цель Осиповичского района. Журналисты ссылались на разговоры с местными жителями, которые обеспокоены возможным появлением "вагнеровцев" возле Осиповичей.

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